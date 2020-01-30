 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Как сделать правильный выбор дверей

Татьяна Ковалева
30 января 2020 Просмотров: 126  

Человека встречают по одёжке, а про офис или квартиру делают выводы по входным дверям.

Это только одна из причин, почему к их выбору нужно подойти со всей серьёзностью. Есть и другие:

  • надёжность входных дверей – первый и самый главный фактор защиты помещения от нежелательных гостей;
  • двери невысокого качества можно буквально вскрыть консервным ножом, а такие риски мало кому интересны;
  • заедающий замок, скрип, проблемы с дверными петлями – это крайне неприятные ситуации, которых тоже можно избежать при условии, что ваши входные двери будут от надёжного поставщика.

Интернет-магазин «Маркет дверей» - https://market-dveri.ua/ru/v-dom-k648/, на которой вы обязательно найдете то, что искали. Мы предлагаем огромный каталог дверей онлайн в Украине – а это свыше 5000 межкомнатных дверей и более 1000 входных. Весь наш ассортимент вы можете увидеть не только на сайте, но и посетив один из 7 магазинов, расположенных в Киеве.

Почему вам стоит купить двери именно у нас? Мы с лёгкостью ответим:

  • мы хорошо знаем качество работы каждого популярного производителя на рынке дверей, а потому работаем только с лучшими из них;
  • у нас вы можете не просто купить двери, а заказать полный комплекс услуг – то есть наши специалисты сами доставят покупку, демонтируют старые двери и установят новые;
  • наши цены – действительно очень доступны и, пожалуй, одни из лучших по Киеву и Украине;
  • мы избавим вас от проблем с транспортировкой дверей и поиском хорошего мастера – все наши специалисты имеют высокий уровень профессионализма, а значит отсутствие проблем с новыми дверьми гарантированно.

Как выбрать двери и от чего зависит их цена?

Стоимость любых дверей будет зависеть от четырёх факторов: их габаритов, особенностей конструкции, типа используемых материалов, надёжности фурнитуры и престижности её производителя. Важный момент – обшивка входных дверей, теплоизоляция под каркасом и толщина стенок рамы.

Все эти моменты вы можете оговорить с нашими консультантами, чтобы точно подобрать двери, которые оптимально вам подойдут по цене, характеристикам, внешнему виду. Декоративно-защитные материалы, которыми покрывается поверхность дверей, также подбираются по желанию заказчика. Чаще всего в качестве материала отделки предлагается древесно-волокнистая плита или мягкий винил.

В наших дверях устанавливается фурнитура турецких, китайских, итальянских торговых марок. При этом их высокая надёжность не всегда пропорциональна цене – здесь также всё зависит от правильного выбора, с которым мы вам обязательно поможем.

Последние новости

30 января 2020

Культурно-историческая ценность

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Как сделать правильный выбор дверей

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения

Неля Штепа намерена вновь стать мэром

За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Ограбление не удалось

В Лимане ревнивец сжег машину соперника

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

29 января 2020

«Серебро» Дениса Кутелии

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

18 медалей славянских кикбоксеров

Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова

В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»

23 января 2020

Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов

Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации

Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»

«Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса

Проект для детской областной больницы уже готов

«Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения

«Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен

ПРООН считает Славянск успешным городом

В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»

Также в разделе

Smart-квартиры: в чем их преимущества и особенности

— 5 декабря 2019 —

Рынок недвижимости предлагает широкий выбор квартир в Киеве. Несмотря на то, что вторичная недвижимость стоит в разы дешевле, потенциальные покупатели рассматривают ее исключительно как последний вариант, поскольку такой рынок приносит много юридических проблем и финансовых убытков. 

Читать далее ⇒

«Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»

— 16 ноября 2018 —

В субботу, 17 ноября, в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ состоится матч 5 тура в первой лиге чемпионата Украины по футзалу.

Читать далее ⇒

Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе

— 13 декабря 2017 —

В Нью-Йорке ранним утром 10 декабря Василий Ломаченко провел очередной успешный поединок на профи-ринге. 29-летний украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) техническим нокаутом в 7-м раунде победил кубинца Гильерме Ригондо (17-1, 11 КО). 

Читать далее ⇒

Ямы на дорогах засыпают крошкой

— 7 марта 2017 —

На прошлой неделе КП «Водопонижение» занялось временной заделкой выбоин на дорогах асфальтовой крошкой.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Все материалы рубрики ⇒

Общество

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Ограбление не удалось

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

Почему возникли проблемы с выплатой субсидий

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Последняя казнь на гильотине

«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Серебро» Дениса Кутелии

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

18 медалей славянских кикбоксеров

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 января 2020

Культурно-историческая ценность

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Как сделать правильный выбор дверей

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения

Неля Штепа намерена вновь стать мэром

За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Ограбление не удалось

В Лимане ревнивец сжег машину соперника

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

29 января 2020

«Серебро» Дениса Кутелии

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

18 медалей славянских кикбоксеров

Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова

В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»

23 января 2020

Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов

Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации

Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»

«Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса

Проект для детской областной больницы уже готов

«Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения

«Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен

ПРООН считает Славянск успешным городом

В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top