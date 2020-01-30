Как сделать правильный выбор дверей

Человека встречают по одёжке, а про офис или квартиру делают выводы по входным дверям.

Это только одна из причин, почему к их выбору нужно подойти со всей серьёзностью. Есть и другие:

надёжность входных дверей – первый и самый главный фактор защиты помещения от нежелательных гостей;

двери невысокого качества можно буквально вскрыть консервным ножом, а такие риски мало кому интересны;

заедающий замок, скрип, проблемы с дверными петлями – это крайне неприятные ситуации, которых тоже можно избежать при условии, что ваши входные двери будут от надёжного поставщика.

Интернет-магазин «Маркет дверей» - https://market-dveri.ua/ru/v-dom-k648/, на которой вы обязательно найдете то, что искали. Мы предлагаем огромный каталог дверей онлайн в Украине – а это свыше 5000 межкомнатных дверей и более 1000 входных. Весь наш ассортимент вы можете увидеть не только на сайте, но и посетив один из 7 магазинов, расположенных в Киеве.

Почему вам стоит купить двери именно у нас? Мы с лёгкостью ответим:

мы хорошо знаем качество работы каждого популярного производителя на рынке дверей, а потому работаем только с лучшими из них;

у нас вы можете не просто купить двери, а заказать полный комплекс услуг – то есть наши специалисты сами доставят покупку, демонтируют старые двери и установят новые;

наши цены – действительно очень доступны и, пожалуй, одни из лучших по Киеву и Украине;

мы избавим вас от проблем с транспортировкой дверей и поиском хорошего мастера – все наши специалисты имеют высокий уровень профессионализма, а значит отсутствие проблем с новыми дверьми гарантированно.

Как выбрать двери и от чего зависит их цена?

Стоимость любых дверей будет зависеть от четырёх факторов: их габаритов, особенностей конструкции, типа используемых материалов, надёжности фурнитуры и престижности её производителя. Важный момент – обшивка входных дверей, теплоизоляция под каркасом и толщина стенок рамы.

Все эти моменты вы можете оговорить с нашими консультантами, чтобы точно подобрать двери, которые оптимально вам подойдут по цене, характеристикам, внешнему виду. Декоративно-защитные материалы, которыми покрывается поверхность дверей, также подбираются по желанию заказчика. Чаще всего в качестве материала отделки предлагается древесно-волокнистая плита или мягкий винил.

В наших дверях устанавливается фурнитура турецких, китайских, итальянских торговых марок. При этом их высокая надёжность не всегда пропорциональна цене – здесь также всё зависит от правильного выбора, с которым мы вам обязательно поможем.