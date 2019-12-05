Smart-квартиры: в чем их преимущества и особенности

Рынок недвижимости предлагает широкий выбор квартир в Киеве. Несмотря на то, что вторичная недвижимость стоит в разы дешевле, потенциальные покупатели рассматривают ее исключительно как последний вариант, поскольку такой рынок приносит много юридических проблем и финансовых убытков.

Если говорить о новостройках, то они становятся все более востребованными, ведь, как бы это странно ни звучало, в Киеве можно купить новенькое жилье гораздо дешевле, чем старое.

Застройщики активно практикуют зарубежные тенденции. Они предлагают покупателям смарт-жилье. Эта инновация помогает сделать даже самое маленькое жилье очень комфортным, поскольку здесь продумано все буквально до мелочей. Покупать такую умную недвижимость выгодно благодаря эргономичной планировке, хорошей альтернативе однокомнатной квартире, приятной цене, невысокой стоимости коммунальных услуг.

В Киеве есть огромное количество жилых комплексов, которые готовы уже сейчас предложить выгодные варианты недвижимости с оплатой в рассрочку или по факту покупки. К тому же если спешить некуда, то застройщик может предложить купить только территорию, которая через несколько лет превратится в хорошую квартиру. Каждый решает самостоятельно, во что вкладывать свои деньги. Для этого рекомендуется время от времени проводить мониторинг украинского рынка, сравнивать цены, условия и требования. Подробности о предложениях смарт-квартир можно узнать на сайте https://olympicpark.com.ua/cms/smart_kvartiry.html.

Почему smart-квартиры так популярны

К сожалению, подходит такой тип жилья далеко не всем, но тенденция урбанизации исправно играет свою роль, благодаря чему спрос на смарт-жилье стремительно увеличивается. Небольшая квартира хорошо подходит для студентов, пожилых людей, специалистов, молодых семей, пар, карьеристов, которые планируют проводить дома минимальное количество времени. Конечно же, если кто-то страдает клаустрофобией, то помещение от 18 квадратных метров, явно не для него.

В Киеве активно строится и продается мини-жилье. Это становится тенденцией. Можно выделить такие характеристики smart-квартир:

многие мини-квартиры расположены в среднеэтажных зданиях;

этот вид недвижимости появился на рынке несколько лет назад;

smart-квартиры расположены только в домах из кирпичной кладки;

Встречается мини-жилье в Киеве только в новостройках.

Купить smart-квартиру легко, главное – найти вариант, который будет устраивать по всем параметрам.