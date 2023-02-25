Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення

Уряд Великої Британії виділить близько 3000 квитків на конкурс "Євробачення" для біженців з України. Про це повідомляє Міністерство культури країни.

«Уряд погодився надати близько 3000 квитків (на Євробачення – ред.) для тих українців, які були змушені залишити свої домівки та проживають у Великій Британії», - йдеться у повідомленні.

Також уряд надасть на проведення музичного заходу від імені України 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб продемонструвати культуру та творчість країни.

Нагадаємо, Євробачення у 2023 році вирішили провести у Ліверпулі 9 травня. Україну на конкурсі представить дует TVORCHI – переможці нацвідбору. Також Юлія Саніна стане однією з ведучих фіналу «Євробачення» у Ліверпулі.