|25 февраля 2023
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Уряд Великої Британії виділить близько 3000 квитків на конкурс "Євробачення" для біженців з України. Про це повідомляє Міністерство культури країни.
«Уряд погодився надати близько 3000 квитків (на Євробачення – ред.) для тих українців, які були змушені залишити свої домівки та проживають у Великій Британії», - йдеться у повідомленні.
Також уряд надасть на проведення музичного заходу від імені України 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб продемонструвати культуру та творчість країни.
Нагадаємо, Євробачення у 2023 році вирішили провести у Ліверпулі 9 травня. Україну на конкурсі представить дует TVORCHI – переможці нацвідбору. Також Юлія Саніна стане однією з ведучих фіналу «Євробачення» у Ліверпулі.
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• Статус безробітного: як його оформити в Україні
• Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
• У Німеччині можуть повернути термінову військову службу
• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
4 января 2023
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Уряд Великої Британії виділить близько 3000 квитків на конкурс "Євробачення" для біженців з України. Про це повідомляє Міністерство культури країни.