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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
25 февраля 2023 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Уряд Великої Британії виділить близько 3000 квитків на конкурс "Євробачення" для біженців з України. Про це повідомляє Міністерство культури країни.

«Уряд погодився надати близько 3000 квитків (на Євробачення – ред.) для тих українців, які були змушені залишити свої домівки та проживають у Великій Британії», - йдеться у повідомленні.

Також уряд надасть на проведення музичного заходу від імені України 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб продемонструвати культуру та творчість країни.

Нагадаємо, Євробачення у 2023 році вирішили провести у Ліверпулі 9 травня. Україну на конкурсі представить дует TVORCHI – переможці нацвідбору. Також Юлія Саніна стане однією з ведучих фіналу «Євробачення» у Ліверпулі.

По материалам: ZN.UA

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Комментарии к статье «Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення»

Уряд Великої Британії виділить близько 3000 квитків на конкурс "Євробачення" для біженців з України. Про це повідомляє Міністерство культури країни.

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