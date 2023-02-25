Статус безробітного: як його оформити в Україні

Українці, які мали офіційну роботу та втратили її, можуть отримати статус безробітного та допомогу по безробіттю. На порталі «Дія» розповіли, як можна подати заяву для отримання статусу безробітного онлайн.

Як отримати статус безробітного

Якщо ви були офіційно працевлаштовані в Україні і втратили роботу через війну або працювали на тимчасово окупованих територіях, можете заповнити спрощену заяву. Перелік областей, які підпадають під спрощену заяву, можна переглянути за посиланням.

Щоб оформити статус безробітного, необхідно:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису чи BankID.

Вибирати послугу отримання статусу безробітного.

Вибирати форму заяви, яка вам підійде, — спрощена чи стандартна.

Якщо ви втратили роботу до введення воєнного стану або були працевлаштовані в інших областях, необхідно скористатись стандартною формою отримання статусу безробітного.

При поданні стандартної форми заяви необхідно:

перевірити коректність особистої інформації;

вказати анкетні дані;

вибрати зручний для вас центр зайнятості;

вказати номер IBAN свого соціального рахунку;

додати необхідні документи;

підписати та надіслати заявки на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги по безробіттю.

При поданні спрощеної форми вам необхідно:

перевірити коректність особистої інформації про вас;

підтвердити втрату роботи та те, що ви не є студентом денної форми навчання;

вибрати зручний для вас центр зайнятості;

вказати номер IBAN свого рахунку картки єПідтримка;

підписати та надіслати заявки на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги по безробіттю.

Хто може подати заяву за стандартною формою

До таких осіб належать:

Люди працездатного віку до призначення пенсії, які втратили роботу та готові відновити діяльність.

Люди з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, що отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.

Особи, молодші за 16 років, які працювали і були звільнені у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці: припиненням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності працівників.

На який термін призначають допомогу по безробіттю

В Україні, відповідно до нових правил, термін отримання допомоги залежить від стажу: