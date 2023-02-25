У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

|25 февраля 2023
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Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, що ліміти для областей найближчим часом не знадобляться взагалі.
За словами міністра, цей опалювальний сезон був найскладнішим за всю історію України, проте енергосистема вже третій тиждень працює у бездефіцитному режимі, і навіть вже накопичилися певні резерви. Тому якщо не буде нових ракетних ударів по енергооб’єктах, більше не доведеться обмежувати споживання.
"... наразі енергосистема працює у бездефіцитному режимі, уже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання.
Тому я дуже сподіваюся, що ліміти для областей нам найближчим часом не знадобляться взагалі з точки зору споживання", – сказав Галущенко.
В Укренерго вказують, що в Україні ситуацію зі світлом вдалося покращити, але вона ще далека від того, щоб бути абсолютно стабільною.
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• Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
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18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
• У Німеччині можуть повернути термінову військову службу
• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
4 января 2023
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Комментарии к статье «У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться»
Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, що ліміти для областей найближчим часом не знадобляться взагалі.