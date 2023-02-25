У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

За словами міністра, цей опалювальний сезон був найскладнішим за всю історію України, проте енергосистема вже третій тиждень працює у бездефіцитному режимі, і навіть вже накопичилися певні резерви. Тому якщо не буде нових ракетних ударів по енергооб’єктах, більше не доведеться обмежувати споживання.

"... наразі енергосистема працює у бездефіцитному режимі, уже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання.

Тому я дуже сподіваюся, що ліміти для областей нам найближчим часом не знадобляться взагалі з точки зору споживання", – сказав Галущенко.

В Укренерго вказують, що в Україні ситуацію зі світлом вдалося покращити, але вона ще далека від того, щоб бути абсолютно стабільною.