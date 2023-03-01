|28 февраля 2023
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Російські окупанти намагаються розповсюдити серед українських підлітків новий молодіжний рух "Редан" для дестабілізації ситуації в країні. Батькам дали поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.
Правоохоронці нагадали, що "Редан" - це напрям субкультури, який поширився у лютому 2023 року. У Москві внаслідок масової бійки загинули двоє підлітків, які підтримували цей рух.
"Штучне поширення цієї субкультури - є російською інформаційно-психологічною операцією. Мета - використовувати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", - зазначили в поліції.
Правоохоронці розповіли, що учасники таких неформальних груп ходять із довгим фарбованим волоссям, засуджують насильство з боку інших субкультур та виступають за індивідуальний стиль. Для ідентифікації члени такого руху використовують символіку павука, мають довге волосся та одяг стилю оверсайз.
Батьків на тлі поширення цієї субкультури в Україні закликають приділяти увагу дітям, постійно пояснювати їм правила поведінки та вберегти їх від невиправданих вчинків.
"Не допускайте ситуацій, коли неповнолітні підпадають під вплив агресора, підтримуючи подібні флешмоби. Піклуйтеся про дітей, цікавтеся їхнім дозвіллям, зокрема інтересами в мережі Інтернет, проблемними питаннями та станьте для них найкращими товаришами", - звернулися до батьків у поліції.
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28 февраля 2023
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• Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам
25 февраля 2023
• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
• Статус безробітного: як його оформити в Україні
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• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
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• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
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• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
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Російські окупанти намагаються розповсюдити серед українських підлітків новий молодіжний рух "Редан" для дестабілізації ситуації в країні. Батькам дали поради.