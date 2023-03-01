|1 марта 2023
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Якщо екостандарт Євро-7 буде впроваджений у 2026 році, з ринку підуть три ключові моделі марки, на які припадає 31% загальних продажів.
У компанії Škoda заявили, що через новий екологічний стандарт Євро-7 можливе припинення виробництва трьох моделей, дві з яких є дуже популярними в Європі. Про це повідомляє видання Україна за кермом.
За словами президента профспілки робітників Škoda Ярослава Повшика, якщо екостандарт Євро-7 буде впроваджений у 2026 році, з ринку підуть три ключові моделі марки, на які припадає 31% загальних продажів.
Зазначається, що йдеться про компактні автомобілі Škoda Kamiq, Fabia та Scala, яких торік було продано 96 300, 92 700 і 39 500 одиниць відповідно.
Україна за кермом повідомляє, що не кращі справи і в інших автовиробників: Ford Fiesta покине конвеєр влітку цього року, а у Volkswagen Polo також невизначене майбутнє.
Як зазначає генеральний директор Volkswagen Томас Шефер, через жорсткі екологічні норми субкомпактний хетчбек може коштувати у Європі орієнтовно на 3000–5000 євро дорожче, ніж зараз.
"Але справа не тільки в грошах і прибутку – зняття з виробництва популярних моделей призведе до різкого скорочення робочих місць в автомобільній галузі. Президент профспілки робітників Škoda Ярослав Повшик і його колега у Volkswagen Даніела Кавалло вже у квітні проведуть зустріч із транспортною комісією Євросоюзу у Брюсселі, щоб обговорити свою стурбованість цією ситуацією і спробувати знайти прийнятне рішення", – пише видання.
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• Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей
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28 февраля 2023
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• Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам
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• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
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12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
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Якщо екостандарт Євро-7 буде впроваджений у 2026 році, з ринку підуть три ключові моделі марки, на які припадає 31% загальних продажів.