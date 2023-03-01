Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей

Якщо екостандарт Євро-7 буде впроваджений у 2026 році, з ринку підуть три ключові моделі марки, на які припадає 31% загальних продажів.

У компанії Škoda заявили, що через новий екологічний стандарт Євро-7 можливе припинення виробництва трьох моделей, дві з яких є дуже популярними в Європі. Про це повідомляє видання Україна за кермом.

За словами президента профспілки робітників Škoda Ярослава Повшика, якщо екостандарт Євро-7 буде впроваджений у 2026 році, з ринку підуть три ключові моделі марки, на які припадає 31% загальних продажів.

Зазначається, що йдеться про компактні автомобілі Škoda Kamiq, Fabia та Scala, яких торік було продано 96 300, 92 700 і 39 500 одиниць відповідно.

Україна за кермом повідомляє, що не кращі справи і в інших автовиробників: Ford Fiesta покине конвеєр влітку цього року, а у Volkswagen Polo також невизначене майбутнє.

Як зазначає генеральний директор Volkswagen Томас Шефер, через жорсткі екологічні норми субкомпактний хетчбек може коштувати у Європі орієнтовно на 3000–5000 євро дорожче, ніж зараз.

"Але справа не тільки в грошах і прибутку – зняття з виробництва популярних моделей призведе до різкого скорочення робочих місць в автомобільній галузі. Президент профспілки робітників Škoda Ярослав Повшик і його колега у Volkswagen Даніела Кавалло вже у квітні проведуть зустріч із транспортною комісією Євросоюзу у Брюсселі, щоб обговорити свою стурбованість цією ситуацією і спробувати знайти прийнятне рішення", – пише видання.