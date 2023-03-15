Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації

|15 марта 2023
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Рівні правила для всіх учасників виборчого процесу, боротьба з порушеннями під час перебігу передвиборчої кампанії, захист прав журналістів і забезпечення об'єктивного висвітлення виборчого процесу і не тільки - усе це передбачає реформа виборчого законодавства, зокрема, в частині регулювання передвиборчої агітації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи рішення комітету держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування, який рекомендував Раді розглянути відповідний законопроект №8310.
"Якщо демократія не вдосконалюється - це вже не демократія. Ми свідомі того, що чесні та прозорі вибори - не менш важливо для руху України в ЄС, ніж чесний земельний ринок, прозоре містобудування чи верховенство права. Саме від дотримання найвищих демократичних стандартів під час передвиборчої кампанії будь-якого рівня залежить якість політики в країні", - переконана вона.
Шуляк зауважила, що реформа містить декілька важливих принципів. Насамперед, варто зазначити, що передвиборча агітація та її регулювання законом завжди було "слабким місцем" нашої виборчої системи.
"Порушення на дільницях та під час голосування нам вдалося звести до незначущих спільними зусиллями влади і громадянського суспільства, під впливом Помаранчевої Революції і Революції Гідності. Що ж стосується перебігу передвиборчої кампанії, і особливо інформаційної складової, тут нам є над чим працювати. І працювати терміново - про що нам не втомлюються нагадувати наші європейські партнери", - сказала вона.
Замовчування кандидатів, вибірковість позитивного чи негативного їх зображення в залежності від позиції власників або домовленостей політиків із власниками, засилля прихованої реклами, яка не визначена законом, неспроможність регуляторів швидко та ефективно притягнути порушників до відповідальності - все це певною мірою впливає на волевиявлення громадян під час виборів, впливає на етапі формування громадської та особистої думки, додала нардеп.
По-друге, важливо визначити, як регулювати передвиборчу агітацію.
Йдеться про по-справжньому рівні правила гри для всіх учасників виборчого процесу - тобто, звільнення виборів від непрозорих впливів з боку неполітичних агентів, про відсутність колізій між різними сферами законодавства, які стосуються виборів (наприклад, рекламним та власне виборчим законодавством).
Також важливим у реформі буде захист прав журналістів і забезпечення об'єктивного і неупередженого висвітлення виборчого процесу, посилення спроможності регулятора, регулювання дебатів, прихованої політичної агітації, роздачі "сувенірної продукції" кандидатами тощо.
Вона також, що ця реформу розпочинається не з чистого листа. Більшість положень концептуально були пропрацьовані під час підготовки і обговорення закону "Про медіа", резюмувала політик.
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Приветствую, гость! Вход
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• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
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14 марта 2023
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2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
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• Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022
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25 февраля 2023
• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
• Статус безробітного: як його оформити в Україні
• Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
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• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
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Рівні правила для всіх учасників виборчого процесу, боротьба з порушеннями під час перебігу передвиборчої кампанії, захист прав журналістів і забезпечення об'єктивного висвітлення виборчого процесу і не тільки - усе це передбачає реформа виборчого законодавства, зокрема, в частині регулювання передвиборчої агітації.