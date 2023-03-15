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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
15 марта 2023 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Рівні правила для всіх учасників виборчого процесу, боротьба з порушеннями під час перебігу передвиборчої кампанії, захист прав журналістів і забезпечення об'єктивного висвітлення виборчого процесу і не тільки - усе це передбачає реформа виборчого законодавства, зокрема, в частині регулювання передвиборчої агітації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи рішення комітету держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування, який рекомендував Раді розглянути відповідний законопроект №8310.

"Якщо демократія не вдосконалюється - це вже не демократія. Ми свідомі того, що чесні та прозорі вибори - не менш важливо для руху України в ЄС, ніж чесний земельний ринок, прозоре містобудування чи верховенство права. Саме від дотримання найвищих демократичних стандартів під час передвиборчої кампанії будь-якого рівня залежить якість політики в країні", - переконана вона.

Шуляк зауважила, що реформа містить декілька важливих принципів. Насамперед, варто зазначити, що передвиборча агітація та її регулювання законом завжди було "слабким місцем" нашої виборчої системи.

"Порушення на дільницях та під час голосування нам вдалося звести до незначущих спільними зусиллями влади і громадянського суспільства, під впливом Помаранчевої Революції і Революції Гідності. Що ж стосується перебігу передвиборчої кампанії, і особливо інформаційної складової, тут нам є над чим працювати. І працювати терміново - про що нам не втомлюються нагадувати наші європейські партнери", - сказала вона.

Замовчування кандидатів, вибірковість позитивного чи негативного їх зображення в залежності від позиції власників або домовленостей політиків із власниками, засилля прихованої реклами, яка не визначена законом, неспроможність регуляторів швидко та ефективно притягнути порушників до відповідальності - все це певною мірою впливає на волевиявлення громадян під час виборів, впливає на етапі формування громадської та особистої думки, додала нардеп.

По-друге, важливо визначити, як регулювати передвиборчу агітацію.

Йдеться про по-справжньому рівні правила гри для всіх учасників виборчого процесу - тобто, звільнення виборів від непрозорих впливів з боку неполітичних агентів, про відсутність колізій між різними сферами законодавства, які стосуються виборів (наприклад, рекламним та власне виборчим законодавством).

Також важливим у реформі буде захист прав журналістів і забезпечення об'єктивного і неупередженого висвітлення виборчого процесу, посилення спроможності регулятора, регулювання дебатів, прихованої політичної агітації, роздачі "сувенірної продукції" кандидатами тощо.

Вона також, що ця реформу розпочинається не з чистого листа. Більшість положень концептуально були пропрацьовані під час підготовки і обговорення закону "Про медіа", резюмувала політик.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації»

Рівні правила для всіх учасників виборчого процесу, боротьба з порушеннями під час перебігу передвиборчої кампанії, захист прав журналістів і забезпечення об'єктивного висвітлення виборчого процесу і не тільки - усе це передбачає реформа виборчого законодавства, зокрема, в частині регулювання передвиборчої агітації.

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