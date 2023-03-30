Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів

Через військове вторгнення РФ в освітній процес в Україні зазнав деяких змін. Зокрема, у 2023 році випускники мають складати національне мультипредметне тестування (НМТ) замість ЗНО. У Міністерстві юстиції України ухвалили Порядки прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти.

Про це пише пресслужба Міністерства освіти і науки.

У МОН зазначили, що ключовим інструментом вступної кампанії 2023 року стає особистий електронний кабінет вступника, що надає можливість внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі, дистанційно.

Для підтвердження вибору місця навчання абітурієнтам 2023 року достатньо буде визначитися в особистому електронному кабінеті вступника.

Конкурсний відбір до коледжів проходитиме на основі творчого конкурсу або співбесіди для тих, хто вступатиме на бюджет, та на основі мотиваційних листів для вступників на контракт.

Для вступу на бакалавра абітурієнти складатимуть НМТ або творчий конкурс (для мистецьких та спортивних спеціальностей).

Вступників до магістратури у 2023 році зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або фахового іспиту в закладі освіти.

У відомстві наголосили, що у 2023 році збережені усі пільги та пільгові категорії, що передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

«Застосування пільг для жителів з територій активних бойових дій (територій можливих бойових дій) буде визначено у травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні», – йдеться у повідомленні.