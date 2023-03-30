|30 марта 2023
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Більшість переселенців — 58% — стали переселенцями шість чи більше місяців втому. Проте кінець січня 2023 року в Україні було зареєстровано 5,4 мільйона переселенців, тоді як на початок грудня 2022 року їх було 5,9 мільйона.
Середня тривалість перебування у статусі ВПО становить 229 днів.
Дослідники виявили, що 29% переселенців (1,55 мільйона осіб) розглядають можливість залишити своє поточне місце перебування протягом найближчих тижнів, 5% (268 тисяч осіб) планують повернутися в найближчі два тижні.
Серед усіх респондентів, які розглядають можливість переїзду, 57% думають над переїздом у межах України, а 26% про виїзд за кордон. Серед тих, хто розглядає переїзд за кордон, 56% назвали країни Європейського Союзу (найчастіше Польщу та Німеччину).
Майже чверть респондентів з переселенців (24%) назвали основним джерелом доходів щомісячну допомогу для ВПО.
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Приветствую, гость! Вход
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
• Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?
• У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
• Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року
• Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022
• Вступна компанія 2023: випускники з ТОТ зможуть пройти всі етапи дистанційно
1 марта 2023
• Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ
• В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко
• Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей
• Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць
• Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни
28 февраля 2023
• Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України
• Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України
• Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам
25 февраля 2023
• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
• Статус безробітного: як його оформити в Україні
• Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
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Комментарии к статье «В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки»
Більшість переселенців — 58% — стали переселенцями шість чи більше місяців втому. Проте кінець січня 2023 року в Україні було зареєстровано 5,4 мільйона переселенців, тоді як на початок грудня 2022 року їх було 5,9 мільйона.