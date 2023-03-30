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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
30 марта 2023 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Більшість переселенців — 58% — стали переселенцями шість чи більше місяців втому. Проте кінець січня 2023 року в Україні було зареєстровано 5,4 мільйона переселенців, тоді як на початок грудня 2022 року їх було 5,9 мільйона.

Середня тривалість перебування у статусі ВПО становить 229 днів.

Дослідники виявили, що 29% переселенців (1,55 мільйона осіб) розглядають можливість залишити своє поточне місце перебування протягом найближчих тижнів, 5% (268 тисяч осіб) планують повернутися в найближчі два тижні.

Серед усіх респондентів, які розглядають можливість переїзду, 57% думають над переїздом у межах України, а 26% про виїзд за кордон. Серед тих, хто розглядає переїзд за кордон, 56% назвали країни Європейського Союзу (найчастіше Польщу та Німеччину).

Майже чверть респондентів з переселенців (24%) назвали основним джерелом доходів щомісячну допомогу для ВПО.

По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки»

Більшість переселенців — 58% — стали переселенцями шість чи більше місяців втому. Проте кінець січня 2023 року в Україні було зареєстровано 5,4 мільйона переселенців, тоді як на початок грудня 2022 року їх було 5,9 мільйона.

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