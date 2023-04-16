Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки

— 30 марта 2023 —

Більшість переселенців — 58% — стали переселенцями шість чи більше місяців втому. Проте кінець січня 2023 року в Україні було зареєстровано 5,4 мільйона переселенців, тоді як на початок грудня 2022 року їх було 5,9 мільйона.

Читать далее ⇒