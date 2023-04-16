 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
16 апреля 2023 Просмотров: 135 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Рятуючись від війни, яку розпочала Росія, українці часто гублять важливі документи, в тому числі – трудові книжки. На щастя, на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду зараз доступна електронна трудова книжка, з якої можна взяти необхідну інформацію.

Експерти «Юридичного порадника для ВПО» розповіли, як отримати витяг із електронної трудової книжки.

Головні переваги електронної трудової книжки:

  • Працівник може в будь-який момент за власним бажанням та без відвідування пенсійних органів дізнатися страховий стаж за декілька хвилин.
  • Нівелюється ризик втрати/пошкодження паперової трудової книжки.
  • Зникає проблематика отримання від роботодавця трудової книжки після звільнення (мова йде про випадки, коли роботодавець з тих чи інших причин не бажає видавати трудову книжку після звільнення) тощо.

Як отримати витяг із електронної трудової книжки

  • Увійдіть до особистого кабінету на сайті Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  • Зайшовши в особистий кабінет, натисніть на «Електронна трудова книжка» (знаходиться зліва) та ознайомтеся із наявною інформацією. Для того, щоб отримати витяг з ЕТК у розділі «Комунікація з ПФУ» оберіть «Запит на отримання електронного документу».
  • Перевірте правильність інформації про вас (ПІБ, податковий номер), оберіть тип звернення (окрім того, сервіс дозволяє отримати багато інших документів, наприклад, довідку ОК-7, дані про нараховану зарплату), надайте згоду на обробку персональних даних та зазначте свій мобільний телефон.
  • Після перевірки та заповнення необхідної інформації натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».
  • Результат обробки звернення можна переглянути у розділі «Мої звернення» (зазвичай через декілька хвилин). За потреби Витяг можна завантажити у форматі PDF.

В електронній трудовій книжці наразі є дані за основним місцем роботи, починаючи з 2004 року.

Якщо ваша трудова діяльність почалася раніше, ви можете доповнити інформацію особисто.

Для цього:

  • Зайдіть в розділ «Комунікації з ПФУ» й обрати пункт «Відомості про трудову діяльність».
  • Заповніть форму звернення.
  • Завантажте скан-копії паперової трудової книжки та створіть електронний запис.
  • Сканування потрібно здійснювати в кольоровому форматі. Скануванню підлягають всі заповнені сторінки розділів:  «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення», вкладиші оригіналу трудової книжки.
  • Надайте згоду на обробку персональних даних, після чого натисніть «Підписати та відправити в ПФУ». Результат можна буде побачити у розділі «Мої звернення».
По материалам: ZN.UA

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 апреля 2023

Укрпошта випустить марки з писанками

Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки

Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

14 апреля 2023

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

30 марта 2023

В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки

Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів

Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів

Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій

15 марта 2023

Названо терміни завершення опалювального сезону

Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації

Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ

Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?

У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024

14 марта 2023

В Україні запустили нову газову свердловину

2 марта 2023

Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну

Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк

Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року

Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022

Вступна компанія 2023: випускники з ТОТ зможуть пройти всі етапи дистанційно

1 марта 2023

Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ

В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко

Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей

Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни

28 февраля 2023

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам

25 февраля 2023

У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

Статус безробітного: як його оформити в Україні

Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення

Также в разделе

Укрпошта випустить марки з писанками

— 16 апреля 2023 —

Випуск нових поштових марок відбудеться наступної п'ятниці, анонсував голова компанії Ігор Смілянський.

Читать далее ⇒

В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки

— 30 марта 2023 —

Більшість переселенців — 58% — стали переселенцями шість чи більше місяців втому. Проте кінець січня 2023 року в Україні було зареєстровано 5,4 мільйона переселенців, тоді як на початок грудня 2022 року їх було 5,9 мільйона.

Читать далее ⇒

Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів

— 30 марта 2023 —

Через військове вторгнення РФ в освітній процес в Україні зазнав деяких змін. Зокрема, у 2023 році випускники мають складати національне мультипредметне тестування (НМТ) замість ЗНО. У Міністерстві юстиції України ухвалили Порядки прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти.

Читать далее ⇒

Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій

— 30 марта 2023 —

Кабінет міністрів уточнив критерії визначення осіб, які мають право подати заяву на отримання грантів на створення власного бізнесу. Дозволив надання гарантів на території можливих бойових дій.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки»

Рятуючись від війни, яку розпочала Росія, українці часто гублять важливі документи, в тому числі – трудові книжки. На щастя, на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду зараз доступна електронна трудова книжка, з якої можна взяти необхідну інформацію.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7

Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну

Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024

Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 апреля 2023

Укрпошта випустить марки з писанками

Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки

Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

14 апреля 2023

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

30 марта 2023

В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки

Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів

Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів

Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій

15 марта 2023

Названо терміни завершення опалювального сезону

Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації

Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ

Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?

У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024

14 марта 2023

В Україні запустили нову газову свердловину

2 марта 2023

Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну

Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк

Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року

Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022

Вступна компанія 2023: випускники з ТОТ зможуть пройти всі етапи дистанційно

1 марта 2023

Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ

В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко

Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей

Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни

28 февраля 2023

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам

25 февраля 2023

У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

Статус безробітного: як його оформити в Україні

Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top