Укрпошта випустить марки з писанками

Укрпошта випустить в обіг марки з писанками регіонів України. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у неділю, 16 квітня.

Він привітав усіх українців з Великоднем та побажав, "щоб у всіх регіонах нашої країни цей день був справді світлим, спокійним та сімейним для тих, хто має таку можливість".

"А для тих, хто сьогодні не поруч, завжди є марки Укрпошти, щоб привітати один одного. Ні – перевозити писанки ми поки що не беремося. А ось марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня", – повідомив він.

Смілянський пояснив, що запуск відбудеться не сьогодні, тому що "сьогодні свято і ми не відволікатимемо вас від нього".

Раніше цього тижня стало відомо, що Укрпошта виставила на продаж тисячу марок про російський військовий корабель. Кожна із них коштує 1600 гривень. Гроші підуть на дрони для ЗСУ.