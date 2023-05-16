Якщо ви виїхали за кордон і загубили там паспорт, вам у стислі терміни можуть видати тимчасове посвідчення, з яким ви матимете можливість повернутися в Україну. Щоб зробити це, треба виконати кілька кроків.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що треба зробити для того, щоб відновити втрачені документи за кордоном для того, щоб в'їхати з ним додому, якщо ви не збираєтеся залишатися в ЄС.

Що треба зробити при втраті паспорта за межами країни

Звернутися до найближчого відділення поліції. Там треба скласти заяву про втрату або крадіжку документа. Бажано згадати у заяві відмітки про візи, які були проставлені у закордонному паспорті. Якщо крім паспорта зникли інші документи або інші речі, їх теж треба перерахувати.

Після прийому заяви вам мають видати протокол або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта.

Звернутися із вищевказаною довідкою до дипломатичної установи України за кордоном. Там треба заповнити заяву-анкету, щоб отримати тимчасове посвідчення на повернення в Україну.

У дипломатичному відомстві після встановлення особи та громадянства людини працівники консульства оформлять тимчасове посвідчення.

Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися

Зверніть увагу. Таке посвідчення дає право лише на повернення в Україну. Перетнути кордон інших країн з ним неможливо.

Які документи треба мати з собою

В дипломатичній установі України за кордоном будуть потрібні:

заява-анкета (її формує представник посольства або консульської установи);

документ (довідка, протокол), який видав компетентний орган іноземної держави (наприклад, поліція, куди звернувся українець);

кольорове фото розміром 10х5 см, щоб її відсканували;

квитанція про те, що ви сплатили консульський збір, або документ про звільнення від його оплати.

Як правило, тимчасове посвідчення замість паспорта видається протягом одного робочого дня, але не довше п'яти днів.

Треба врахувати. Якщо ви втратили саме закордонний паспорт, по поверненню в Україну треба звернутися до Державної міграційної служби, щоб оформити вже постійний документ. Також з цим питанням можна звернутися до українських паспортних сервісів за кордоном.