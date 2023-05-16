|16 мая 2023
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В Україні діють вже понад 500 безкоштовних курсів з вивчення української мови. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає пресслужба омбудсмена.
"На території України вже діють понад 500 безкоштовних курсів, розмовних клубів та онлайн-ресурсів, які допоможуть вивчити та вдосконалити мову. Долучитися до курсів з опановування мовою можна в бібліотеках, освітніх центрах, інститутах післядипломної педагогічної освіти", - розповів він
Більшість майданчиків розташовані в Київській області (69) та Києві (27), Львівській (79), Закарпатській (60) та Дніпропетровській (37) областях.
Водночас найменшу кількість пропозицій із вивчення державної мови представлено в Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській областях.
"Окрім цього, на англомовній версії офіційного сайту уповноваженого створено окрему сторінку, де представлено корисну інформацію про навчальні ресурси та курси для іноземців, які вирішили вивчати українську мову. Загалом зібрано 17 локацій із платними та безоплатними можливостями вивчення мови", - додав Кремінь.
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• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
• Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7
• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
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15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
• Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?
• У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
• Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року
• Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022
• Вступна компанія 2023: випускники з ТОТ зможуть пройти всі етапи дистанційно
1 марта 2023
• Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ
• В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко
• Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей
• Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць
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В Україні діють вже понад 500 безкоштовних курсів з вивчення української мови. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає пресслужба омбудсмена.