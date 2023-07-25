|25 июля 2023
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Розпочато перевірку застосування державної мови в АТ "Укрзалізниця". Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації українською. Це серйозне порушення мовного закону з боку "Укрзалізниці", - ідеться в повідомленні.
Мовний омбудсмен зазначив, що вже було підписано наказ про здійснення державного контролю за застосуванням державної мови АТ "Укрзалізниця".
"Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність", - наголосив він.
Згідно зі статтею 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" підприємства, установи та організації всіх форм власності зобов'язані здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари/послуги державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися й іншими мовами.
Відповідно до статті 36 закону, послуги у сфері транспорту в Україні мають надаватися державною мовою, також у всіх видах транспорту, вокзалах, аеропортах і портах інформація має бути державною мовою. У разі потреби вона може дублюватися англійською. Мовою у сфері обслуговування пасажирів є державна мова.
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• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
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16 мая 2023
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• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
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16 апреля 2023
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• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
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• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
• Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?
• У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
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Розпочато перевірку застосування державної мови в АТ "Укрзалізниця". Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.