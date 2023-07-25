Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter та, поступово, з усіма птахами", — написав Маск у своєму мікроблозі.

Мультимільярдер не розповів нічого про новий логотип соцмережі, однак в попередньому твіті Маск написав: "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип X, завтра ми покажемо його в усьому світі".

Після купівлі Маском компанії Twitter в жовтні 2022 року, постійні дії власника призвели до серйозних репутаційних та фінансових проблем.