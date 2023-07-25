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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
24 июля 2023 Просмотров: 208 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Американський мультимільярдер та власник компанії Twitter Ілон Маск повідомив, що знаменита соціальна мережа змінить впізнаваний логотип.

"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter та, поступово, з усіма птахами", — написав Маск у своєму мікроблозі.

Мультимільярдер не розповів нічого про новий логотип соцмережі, однак в попередньому твіті Маск написав: "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип X, завтра ми покажемо його в усьому світі".

Після купівлі Маском компанії Twitter в жовтні 2022 року, постійні дії власника призвели до серйозних репутаційних та фінансових проблем.

По материалам: Корреспондент.net

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Американський мультимільярдер та власник компанії Twitter Ілон Маск повідомив, що знаменита соціальна мережа змінить впізнаваний логотип.

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