|24 июля 2023
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Американський мультимільярдер та власник компанії Twitter Ілон Маск повідомив, що знаменита соціальна мережа змінить впізнаваний логотип.
"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter та, поступово, з усіма птахами", — написав Маск у своєму мікроблозі.
Мультимільярдер не розповів нічого про новий логотип соцмережі, однак в попередньому твіті Маск написав: "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо хороший логотип X, завтра ми покажемо його в усьому світі".
Після купівлі Маском компанії Twitter в жовтні 2022 року, постійні дії власника призвели до серйозних репутаційних та фінансових проблем.
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24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
• Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7
• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
• Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?
• У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
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Американський мультимільярдер та власник компанії Twitter Ілон Маск повідомив, що знаменита соціальна мережа змінить впізнаваний логотип.