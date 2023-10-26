Україна працює над створенням умов для повернення біженців з-за кордону

Уряд уже працює над створенням умов для повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

"В Україні найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни - понад 6 мільйонів українців зараз за кордоном. Кількість тих, хто вже знайшов там роботу, з кожним місяцем зростає. Наш найбільший виклик - повернути їх додому", - зазначила Свириденко.

Вона назвала основні чотири фактори, що впливають на повернення українців - безпека, можливість бути працевлаштованим, або мати власний бізнес і розвивати його, можливість навчатися та забезпечення житлом.

Головний фактор

За її словами, першим і головним чинником є звільнення територій від агресора, а далі - розмінування.

На сьогодні Україна є найбільш потенційно замінованою країною у світі. Тому розмінування - це нульовий етап відновлення, без якого неможливо повернути життя на деокуповані території.

Гранти та держпрограми

"Для забезпечення другої складової - можливості українцям працевлаштуватися або зайнятися підприємницькою діяльністю - уряд ще влітку минулого року запровадив грантові програми "єРобота", за якими можна отримати грант на відкриття або розширення свого бізнесу", - йдеться в заяві.

Також діє програма надання грантів ветеранам та іншому з їхнього подружжя, а також грантів на створення та розвиток переробних підприємств. І всі вони продовжать діяти наступного року.

Важливим напрямом є надання українцям можливості пройти навчання або перенавчання, щоб отримати більш затребувану на ринку праці спеціальність.

Для повернення українців з-за кордону також важливим є наявність власного житла. З минулої осені працює програма доступного кредитування "єОселя" - українці можуть узяти кредити під 3% або 7% на придбання житла.

Європа працює над програмами з повернення українців додому

Українці, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу на повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро.

Також уряд Швейцарії оприлюднив попередню стратегію з повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6-9 місяців після закінчення статусу захисту.