В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям

Цього місяця уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтак ПДР стали більш наближені до стандартів Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України.

За даними правоохоронців, зміни здебільшого зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Дені ходові вогні мають бути ввімкнені постійно

Раніше, з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Тепер такий часовий проміжок скасовано, а зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно.

Практика постійного застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар) позитивно зарекомендувала себе в ряді європейських країн.

За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху (SWOV), завдяки використанню денних ходових вогнів (ближнього світла фар) кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%.

Діти в авто

Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, (порівняно з попередніми вимогами до зросту дитини - 145 см) у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

"Використання дитячих утримуючих систем - це не лише пасивна безпека вашої дитини, її життя та здоров'я, але й імовірність того, що у випадку ДТП вона залишиться живою чи отримає менш серйозні травми", - пояснили правоохоронці.

Їзда на автомагістралях

На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками: