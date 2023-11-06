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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%
6 ноября 2023 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf, зазначає Укравтопром.

У жовтні громадяни України придбали 21,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, що на 41% більше, ніж торік та на 1% більше, ніж у вересні. Про це повідомляє Укравтопром 6 листопада.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 17%; авто з ГБО - 5%; гібриди - 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf, а вся п'ятірка лідерів останні місяці залишається незмінною.

Так, до топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf - 1544 од.;
  • Renault Megane - 1200 од.;
  • Skoda Octavia - 960 од.;
  • Volkswagen Passat - 785 од.;
  • Nissan Leaf - 573 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 451 од.;
  • Tesla Model 3 - 442 од.;
  • Audi A4 - 416 од.;
  • Ford Focus - 411 од.;
  • Nissan Qashqai - 404 од.

При цьому середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить 10,5 років.

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 169,3 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Нагадаємо, у жовтні українці придбали понад 5700 нових легкових автомобілів, що на 83% більше, ніж торік.

По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%»

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf, зазначає Укравтопром.

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