Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%

У жовтні громадяни України придбали 21,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, що на 41% більше, ніж торік та на 1% більше, ніж у вересні. Про це повідомляє Укравтопром 6 листопада.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 17%; авто з ГБО - 5%; гібриди - 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf, а вся п'ятірка лідерів останні місяці залишається незмінною.

Так, до топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1544 од.;

Renault Megane - 1200 од.;

Skoda Octavia - 960 од.;

Volkswagen Passat - 785 од.;

Nissan Leaf - 573 од.;

Volkswagen Tiguan - 451 од.;

Tesla Model 3 - 442 од.;

Audi A4 - 416 од.;

Ford Focus - 411 од.;

Nissan Qashqai - 404 од.

При цьому середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить 10,5 років.

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 169,3 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Нагадаємо, у жовтні українці придбали понад 5700 нових легкових автомобілів, що на 83% більше, ніж торік.