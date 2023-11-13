Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів

З моменту створення онлайн-платформа для збору коштів United24 вже зібрано понад 490 млн дол.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Фандрейзинговій платформі United24 вже півтора року. Зібрано понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії", – зазначив президент.

Зеленський подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну.

У травні минулого року президент оголосив про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів. United24 через сайт u24.gov.ua надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни.

За рік з початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на її рахунки в НБУ було зібрано понад 325 мільйонів доларів внесків.

Найбільшими цільовими зборами стали: