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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів

13 ноября 2023 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

З моменту створення онлайн-платформа для збору коштів United24 вже зібрано понад 490 млн дол.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

"Фандрейзинговій платформі United24 вже півтора року. Зібрано понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії", – зазначив президент. 

Зеленський подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну.

У травні минулого року президент оголосив про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів. United24 через сайт u24.gov.ua надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. 

За рік з початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на її рахунки в НБУ було зібрано понад 325 мільйонів доларів внесків.

Найбільшими цільовими зборами стали:

  • збір на перший флот морських дронів - було зібрано понад 500 млн грн;
  • збір "Азовсталь. Символ незламності" - загальний наклад браслетів з довоєнної партії металу "Азовсталі" склав 100 тис штук і був проданий у 44 країни, завдяки чому вдалося зібрати майже 300 млн грн;
  • збір "Міць. Українська кам’яна" - завдяки лімітованій партії "Артемсолі" зібрали понад 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для українських розвідників. 
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів »

З моменту створення онлайн-платформа для збору коштів United24 вже зібрано понад 490 млн дол.

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