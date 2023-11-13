Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів

|13 ноября 2023
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З моменту створення онлайн-платформа для збору коштів United24 вже зібрано понад 490 млн дол.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Фандрейзинговій платформі United24 вже півтора року. Зібрано понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії", – зазначив президент.
Зеленський подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну.
У травні минулого року президент оголосив про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів. United24 через сайт u24.gov.ua надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни.
За рік з початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на її рахунки в НБУ було зібрано понад 325 мільйонів доларів внесків.
Найбільшими цільовими зборами стали:
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6 ноября 2023
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• Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку
• В Україні лотереї планують перетворити на казино
29 октября 2023
• Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
• В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
• Где заказать пластиковые карты в Украине?
• Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону
26 октября 2023
• Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі
• Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
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• У Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх
25 октября 2023
• Жіночі купе в поїздах з 15 листопада стануть доступні ще на чотирьох маршрутах
• Бритье без раздражения: Кремы vs Гели для бритья
• Україна працює над створенням умов для повернення біженців з-за кордону
• МОЗ нагадало українцям номери "гарячих ліній" психологічної підтримки: список
• Українець уперше потрапив у десятку найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize
24 октября 2023
• "Шахтер" назначил нового тренера-иностранца: кто он такой
• Ф'юрі назвав найголовнішу річ для себе у боксі
14 сентября 2023
• Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують
• Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ
• Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024
• Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT
8 августа 2023
• Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі
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З моменту створення онлайн-платформа для збору коштів United24 вже зібрано понад 490 млн дол.