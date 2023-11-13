Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст

Кожного року перед Різдвом Христовим у християн східного обряду розпочинається Різдвяний піст. Він є одним із найтриваліших постів у році. Під час Різдвяного посту вірянам необхідно дотримуватися певних обмежень, щоб очистити душу і тіло перед святом.

У 2023 році дата початку посту змінилася, оскільки Православна церква України (ПЦУ) перейшла з 1 вересня на новоюліанський календар. Тепер парафіяни ПЦУ відзначатимуть всі неперехідні православні свята на 13 днів раніше.

Так, у цьому році Різдвяний піст розпочинається 15 листопада та триватиме до 24 грудня. Останній день перед постом (14 листопада) називається заговини. В цей день ще дозволяється вживати молочні та м'ясні продукти.

Традиційно Різдвяний піст або Пилипівка триває 40 днів до Різдва. З переходом на новоюліанський календар, Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня.

Піст є не лише обмеженням у їжі, але й духовним очищенням. Але існують випадки, коли людина з тих чи інших причин не може дотримуватися посту. Нагадаємо, хто може не дотримуватися Різдвяного посту.

У лютому цього року про перехід на новий календар з 1 вересня заявила і Українська Греко-Католицька Церква. У березні опублікували оновлений церковний календар свят за період з вересня по грудень цього року.