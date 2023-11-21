Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті

З 15 листопада знову на 90 днів продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. Тому питання про поповнення рядів військових ЗСУ - актуальне. Парламентарі вирішили його відкоригувати новими законопроєктами.

В армію - лише за бажанням

Один із двох анонсованих проєктів законів уже зареєстровано у Верховній Раді за №10209. Його ініціатор - народний депутат Георгій Мазурашу. Він відомий низкою резонансних законодавчих ініціатив, у тому числі й стосовно мобілізації. Зокрема, один з його ще не розглянутих парламентом законопроєктів пропонує надати право виїзду всім військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років за умови одноразового переказу на користь ЗСУ коштів на суму не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб - 12 945 грн, а далі, щомісяця, гарантовано перераховувати збройним силам не менше 2 800 грн.

Цього разу депутат зареєстрував законопроєкт, один із пунктів якого - мобілізація лише за письмовою згодою.

"Мобілізація немотивованих чоловіків - це кардинально неправильно. Я не вперше пропоную зміни, які б змусили Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) шукати і мобілізувати лише тих, хто фізично і морально готовий захищати країну, а не набирати людей для кількості. Зараз в армії є серйозні проблеми. Немотивовані чоловіки, яких мобілізували примусово, відмовляються виконувати накази, у важких ситуаціях залишають позиції, що є неприпустимим для солдата",- зазначив Мазурашу в ефірі телемарафону.

На його думку, запропоновані ним зміни мають позитивно змінити мобілізацію і зняти напругу в суспільстві.

"Після чергової хвилі спілкувань з військовими (частіше мова про добровольців), підготував ще один законопроект на тему оптимізації рішень для більш ефективного протистояння рашистській агресії. Зокрема, тут мова про можливість залучення до військових підрозділів (у тому числі й для забезпечення ротації тих, хто дуже довго вже перебуває на передовій і потребує перепочинку) до 30% представників правоохоронних органів (в частині тих посад, які передбачають дозвіл на носіння/використання вогнепальної зброї)", - повідомив у соцмережах нардеп.

Він розповів, що зареєстрований документ пропонує зміни до низки законів: "Про військовий обов’язок та військову службу", "Про основи національного спротиву", "Про правовий режим воєнного стану" та "Про державну службу". Вони, зокрема, пропонують таке:

- мобілізувати лише тих військовозобов’язаних, які письмово погоджуються захищати Батьківщину і мають відповідні морально-вольові якості;

- військовозобов’язаних, які офіційно не працюють та не мобілізовані до війська, залучати до відновлення пошкодженої інфраструктури;

- мобілізувати військовозобов’язаних, які не менше двох років працювали у держорганах на посадах, що передбачали використання зброї, але мають відстрочку або бронювання;

- скасування обмежень за віком, за бажанням військовослужбовця, для служби під час воєнного стану;

- направлення 30% правоохоронців у розпорядження ЗСУ для ротації та підтримки мобілізованих військовослужбовців;

- призначення на посади в органи державної влади та місцевого самоврядування без конкурсу безпосередніх учасників бойових дій, якщо вони відповідають фаховим та кваліфікаційним вимогам до відповідних посад, а якщо таких кандидатів декілька, конкурс проводити між ними.

Служитимуть усі - від студентів до порушників закону

Інший великий законопроєкт стосовно мобілізації, військового обліку та проходження служби, підготовлений депутатами з різних фракцій, незабаром зареєструють в парламенті. Про це повідомила у соцмережі народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

За її словами, згідно з цим законопроєктом, деякі військовослужбовці отримають нові підстави для звільнення: іноземці та особи без громадянства - за власним бажанням; звільнені з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон); у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі; у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи; у зв'язку з проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

Нову додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів надаватимуть військовослужбовцям, звільненим з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби).

У той же час особи з інвалідністю, за їх бажанням, попри наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації, отримають можливість проходження військової служби.

Разом з тим, зменшується коло громадян, які мають право на відстрочку у зв’язку з доглядом за особою з інвалідністю І та ІІ групи або яка потребує постійного догляду.

"На сьогоднішній день право на відстрочку мають особи, зайняті постійним доглядом за батьками дружини (чоловіка), а змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками. Військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку", - наголосила Безугла.

Депутат також зазначила, що, згідно з новим законопроєктом, змінюється й порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. Нині відповідно до законодавства України громадяни, які навчаються незалежно від вже наявної освіти та її рівня, мають право на відстрочку від мобілізації. Тому кількість бажаючих навчатися під час дії воєнного стану збільшилася у 2-3 рази, можливо, не тільки у зв’язку з бажанням підвищення свого професійного рівня, але й для уникнення призову на військову службу. Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

Водночас розширюється перелік осіб, які беруться на військовий облік. Зокрема, це стосується тих, хто:

- до набуття громадянства України пройшов військову службу в інших державах;

- був засуджений за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі й зі звільненням від відбування покарання;

- після закінчення закладів вищої освіти отримав військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Ці законопроєкти поки що не розглядав парламент. Тому говорити про те, що все, що пропонують народні депутати, набуде статусу законів, - зарано.

Тим часом Міноборони разом з Мінцифри вже працюють над запуском першого рекрутингового проекту, спрямованого на залучення мотивованих людей до служби в ЗСУ. Про це під час телемарафону заявила заступник міністра оборони Наталія Калмикова. За її словами, місія рекрутингу полягає в тому, щоб залучати в армію мотивованих людей. За допомогою рекрутингу українець зможе сам обрати спеціальність в ЗСУ і стати, наприклад, штурмовиком, артилеристом чи оператором дрона. Рекрутинг дозволить мотивованим чоловікам знатине тількикуди вони підуть служити, а й хто буде їхніми командирами. Можливо, в майбутньому рекрутинг повністю замінить ТЦК СП, але поки що це нереально.

"Обидва механізми працюватимуть паралельно. Якщо у нас люди почнуть активно долучатися до збройних сил добровільно через рекрутинг, то це в майбутньому може замінити ТЦК, але наразі такої можливості немає" - підсумувала Калмикова.