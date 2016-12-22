Ирина Усович: «Славянцы хотят помогать. Но иногда не знают, кому и как»

В начале декабря Украина отмечает две даты: День людей с ограниченными физическими возможностями и День волонтера. В Славянске эти два события слились в одно мероприятие — волонтеры устроили праздник для своих подопечных — 20 ребятишек-переселенцев с проблемами здоровья.

Как рассказала волонтер Ирина Усович, идея порадовать именно детей пришла не случайно. Взрослые получают помощь в различных фондах и организациях. А вот детворе пакет с продуктами или одеждой вряд ли поднимет настроение. Им нужен праздник.

Он и состоялся 3 декабря в славянском развлекательном центре «Кенгуру». Вместе с аниматорами детишки участвовали в веселых конкурсах и играх, прыгали на батутах. Нужно было видеть их сияющие лица. Ведь не секрет, что мамочки, воспитывающие ребенка с инвалидностью, не всегда могут побаловать его недешевыми развлечениями.

- Большое спасибо всем, кто так порадовал наших детей. О нас не часто вспоминают. Я уже и не помню, когда еще мой сын так весело проводил время, - говорит Светлана Немерич.

Сейчас ее сыну Олегу 6 лет. В 2014-м, когда семья выезжала из оккупированного Донецка, мальчику едва исполнилось четыре. Из-за состояния здоровья ребенка Светлана не может работать, поэтому на развлечения в семье деньги есть не всегда.

В похожей ситуации оказалась и Наталья Овчинникова. Она была на празднике с 4-летним сыном Никитой. Разыгравшийся мальчик взахлеб рассказывал, как ему весело и интересно, прижимал к груди пакет со сладостями и подаренную игрушку.

Мама, глядя на счастливого сына, едва сдерживала слезы. Оказывается, Никита не часто улыбается. Когда зимой 2015 года семью с четырьмя детьми вывозили из Первомайска, они попали под обстрел. В Славянске, поселившись в дом, первым делом проверили, насколько в нем добротный погреб.

- Никитке на тот момент было 2 года, а Виолетте, нашей младшей дочери – всего 2 месяца. В Славянске нам нравится – люди доброжелательные, помогают. И Никита чувствует себя лучше. Да еще и праздник для нас устроили. Спасибо огромное всем, кто думает о наших детках, - говорит Наталья Овчинникова.

Праздник продолжался 2 часа. В нем приняли участие два десятка детей возрастом от 2,5 до 9 лет.

Как рассказала волонтер Ирина Усович, такие мероприятия удается осилить, когда есть помощь спонсоров. В основном, она с группой единомышленников оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. Под ее опекой — как переселенцы, так и местные пострадавшие, оставшиеся без жилья, работы или потерявшие здоровье.

- Мы не делим людей на местных и приезжих. Иногда славянцам помощь необходима даже больше, чем переселенцам. Ведь, потеряв жилье и оставшись без крыши над головой, они не получают никакой помощи от государства, поскольку из своего города не выезжали, - рассказывает Ирина.

Она не возглавляет никакой фонд или общественную организацию, однако успевает проделать огромную работу. Рассказывает, что волонтерством занялась, потому что почувствовала в этом потребность.

- Я живу на Целинной, и поэтому в 2014 году сполна почувствовала всю «прелесть» войны. Нас начали обстреливать, когда большая часть города еще жила относительно спокойно. Так что и подвале и детьми насиделись, и продукты не всегда могли купить, - вспоминает молодая мама.

Своих сыновей, которым на тот момент было 7 и 5 лет, она вывезла из города в первых числах июня. Так получилось, что в эвакуации им никто не помог, и семье, приехавшей из оккупированного города без вещей и денег, пришлось выживать самостоятельно. Пройдя через все это, Ирина не хочет, чтобы на ее месте оказалась еще какая-нибудь мамочка с детьми.

Вернувшись в Славянск, она активно включилась в волонтерскую работу. И помощников, и нуждающихся искали через соцсети. «Вконтакте» создали свою группу. Славянск — город маленький, знакомых много, так что дело вскоре пошло. Доставали для нуждающихся мебель, кухонную утварь, газовые печки, одежду, помогали вставлять окна и латать крыши.

Сейчас поток переселенцев, разумеется, стал меньше. Но совсем не иссяк. Как правило, рассказывают волонтеры, в Славянск приезжают беременные женщины, у которых уже есть дети. Рожают здесь третьего, четвертого, получают пособие, но все равно нуждаются в помощи. Бывает, возвращаются те, кто уже жил в Славянске какое-то время. Потом вернулся на неподконтрольную территорию, но дом оказался разрушенным. В такой ситуации люди предпочитают осесть там, где хоть немного ориентируются.

Ирина не согласна с тем, что сегодня славянцы устали и не хотят помогать. Некоторые действительно разочаровались. Но, по ее мнению, это происходит из-за того, что появились некоторые благотворительные организации, созданные не столько для помощи, сколько для зарабатывания денег. Кроме того, иногда сами переселенцы требуют помощь, хотя живут лучше местных.

- Такое действительно способно подорвать доверие. Но мы работаем с теми, кто на самом деле нуждается. У нас до сих пор есть семьи, которые едят по очереди из одной тарелки, потому что не имеют второй. Им нужно помогать. Многие люди хотят помочь, но не знают как.

Таким Ирина предлагает обращаться к ней лично Сделать это можно через группу «Вконтакте» https://vk.com/club120504345.