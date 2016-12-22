|14 декабря 2016
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В среду, 14 декабря, в Славянске отметили День ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Торжественный митинг, посвященный этой дате, по традиции, прошел возле памятника Чернобыльской Славы на центральной площади города.
На митинге выступили городской голова Вадим Лях, глава Славянского ОГВК Борис Балан, преподаватель воинской подготовки Славянского профессионального машиностроительного лицея Виталий Бойко, глава совета вдов городской в Донецкой области Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Ирина Павлова и председатель организации Сергей Храптович.
Собравшиеся вспомнили трагические события 1986 года, пожелали здоровья и долгих лет здравствующим ликвидаторам и почтили память погибших минутой молчания. Сергей Храптович с сожалением отметил, что с каждым годом вдов ликвидаторов становится все больше: дают о себе знать последствия радиоактивного облучения. Так, недавно ушел из жизни почетный член организации чернобыльцев Владимир Федоров. «Я думаю, что он возглавит наше чернобыльское братство там, и небесная канцелярия отдаст почести всем ребятам, которые совершили этот подвиг», - отметил Храптович.
Также он поблагодарил людей, которые помогают решать насущные проблемы чернобыльцев, и вручил им грамоты и памятные знаки, выпущенные Нацбанком по случаю 30-летия аварии на ЧАЭС. Завершилось мероприятие традиционным возложением цветов к подножию памятника Чернобыльской Славы.
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Комментарии к статье «В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев»
В среду, 14 декабря, в Славянске отметили День ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Торжественный митинг, посвященный этой дате, по традиции, прошел возле памятника Чернобыльской Славы на центральной площади города.