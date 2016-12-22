Славянцам предлагают исполнить роль святого Николая

Рождественские и новогодние праздники — время, когда все мы ненадолго возвращаемся в детство, ждем чуда и верим в сказку. Волонтеры Славянска предлагают жителям города примерить на себя роль доброго волшебника и оказать помощь людям, у которых война забрала не только кров, но и здоровье.

- Мы не делим своих подопечных на местных и переселенцев. Чем славянцы, потерявшие жилье, отличаются от тех, кто был вынужден уехать из родного города из-за военных действий? Конечно, сейчас поток переселенцев схлынул, жизнь постепенно обретает понятные рамки и перспективы. Но до сих пор у нас есть люди, которые ждут от святого Николая не сладостей, а дров, чтобы обогреть дом, кастрюли-тарелки или памперсы для взрослых, - рассказывает волонтер Ирина Усович.

Из длинного списка ее подопечных мы выбрали несколько человек. Если кто-то из читателей захочет откликнуться на призыв о помощи и подарить радость людям, их координаты можно узнать непосредственно у Ирины, позвонив по телефону: (050) 610-56-77.

Трехлетнему Тимофею нужен конструктор

В семье Анны Кожуховой двое детей. Старшей дочери Варваре было три года, когда родился ее младший братик. Беременность протекала нормально, и то, что у ребенка выявят проблемы, оказалось для родителей полной неожиданностью. Мальчик появился на свет со сросшимися пальчиками на ручках. На одной их было три, на другой — четыре. Кроме того, одна ножка на 4 см оказалась короче другой, за три года разница достигла 10 см.

Оправившись от шока, молодые родители стали искать выход из ситуации. Харьковские медики, осмотрев маленького Тимофея, вынесли вердикт — ситуация исправима. Нужно лечение, время и деньги.

За три года своей жизни Тимофей перенес уже три операции. Первую сделали в годик. Вторую — когда в Славянске была война. Последнее на данный момент хирургическое вмешательство было в ноябре нынешнего года. Теперь мальчик до пояса закован в гипс. По словам его мамы, дай Бог, чтобы реабилитация завершилась в течение полугода.

Сначала Тимофея оперировали в клинике Харькова. Последнюю операцию делали в Лимане, куда переехал Донецкий областной травматологический центр. На лечение за это время ушло более 100 тыс. грн. Для семьи, где работает лишь отец и подрастают двое детей — это колоссальная сумма.

- Впереди нам предстоит еще много операций. Врачи даже не могут сказать — сколько, ребенок растет, и как будут вести себя кости и суставы, предсказать сложно. Единственное, что поддерживает — медики обещают: если ребенком заниматься, во взрослом возрасте он не будет даже хромать, - говорит Анна Кожухова.

От святого Николая семья ждет мира и здоровья для своих детей. Подарить им эти блага — не в компетенции славянцев. А вот порадовать маленького Тимофея развивающими конструкторами, которые позволили бы мальчику тренировать пальчики, мы можем. Его сестричка увлекается лошадями и мечтает о книге об этих благородных животных.

Детям — игрушки, маме — кровать и шторы

В Славянске большая семья Овчинниковых живет почти два года. Из родного Первомайска их вывезли волонтеры 28 января 2015 года. Накануне мама с двухлетним сыном пошли за хлебом и попали под обстрел. Для Натальи, матери четверых детей, это закончилось контузией. Ребенка, которому сейчас 4 года, до конца обследовать пока не удалось.

- В Славянске нам хорошо. Здесь не стреляют, - рассказывает Наталья.

Впрочем, на этом «хорошо» и заканчивается. Полгода Овчинниковы жили в христианском приюте. Потом, устав быть нахлебниками, сняли дом за железнодорожным мостом. Три комнаты на большую семью, печное отопление. Сейчас они живут там в восьмером: родители, четверо детей, двухлетняя внучка и мама Натальи - Галина Александровна. Ее, инвалида второй группы, забрали в Славянск недавно, не успели еще даже оформить все полагающиеся пособия и пенсию.

Из заработка в семье – минимальная зарплата отца и «переселенческие». Наталья не боится работы, но времени на нее не остается, да и младший сын требует повышенного внимания. После обстрела у 4-летнего Никиты начали косить глазки, из носа постоянно идет кровь. Врачи, чтобы поставить точный диагноз, советуют пройти МРТ, но денег на такое обследование у семьи нет.

В сыром доме очень холодно. Наталья прекрасно понимает, что это может плохо отразится на здоровье детей. И вздыхает: это еще дрова пока есть. Их семья купила с «переселенческих» выплат. Дрова постараются растянуть до начала января, что делать потом, пока стараются не задумываться.

Самым лучшим подарком для большой семьи Овчинниковых стали бы средства для медицинского обследования сына. Но они будут рады любой хозяйственной утвари. В доме нет половиков в холодных комнатах, нужны шторы, посуда, чашки-миски. Самой большой мечтой взрослых является кровать – любая, пусть со старыми пружинами. Это дало бы возможность иметь отдельные спальные места для бабушки и взрослой внучки. Сейчас мама Натальи и ее старшая дочь спят вместе.

Никита просит у святого Николая игрушечный корабль. Он видел его в магазине. Но заплатить даже 60 грн. за игрушку родители не могут. У 2-летней Виолетты никогда не было кукол. Из Первомайска ее вывезли двухмесячным младенцем, а потом семье приходилось просто выживать. Малышка охотно играет с Никитой и даже не подозревает, что для девочек придуман целый игрушечный мир с Барби, кукольными домиками, пони и персонажами мультфильма «Щенячий патруль».

Елене нужна «ветродуйка»

Жительница Славянска Елена Ющук – из той категории, которой «официальная» помощь не положена. В ее семье нет маленьких детей и беспомощных стариков, слава Богу, все живы и относительно здоровы. Ну а то, что от родного дома в июле 2014-го осталась воронка стало строчкой из отчетов городской статистики.

О том, что их дом на ул. Воронежской в мкр-не Целинный полностью разрушен, Елена узнала от соседей. Ее семья в тот момент, спасаясь от обстрелов, жила в Святогорске. После освобождения города приехали домой и поняли, что это понятие осталось лишь в воспоминаниях.

- Не сохранилось абсолютно ничего. Несколько прямых попаданий уничтожили всю нашу жизнь, - рассказывает женщина. – В прямом смысле нужно было начинать с нуля – у нас не осталось ни ложки, ни одежки, ни зубной щетки.

Сначала пострадавшая семья думала, что государство не оставит их наедине с бедой. Позже поняли, что их проблемы никому не нужны. Когда нашлись силы разобрать завалы во дворе, они вывезли оттуда 5 грузовиков мусора. Самостоятельно осилить такую работу не могли, людей приходилось нанимать, бесплатно не помогал никто.

Так получилось, что все родственники тоже жили на Воронежской - домов не осталось ни у кого. К счастью, добрые люди сдали за квартплату жилье, правда, в пострадавшей от обстрелов многоэтажке с выбитыми окнами. Но и это дало возможность продержаться первое время.

Елена обивала пороги инстанций и благотворительных фондов с просьбой помочь восстановить дом. В ответ слышала: вы не подходите под наши категории. Однажды записалась на гуманитарный продуктовый набор, но и его не дали, ограничившись формулировкой: «Вы же не голодаете».

Конечно, они не голодали. Но и с зарплатой в 1300 грн. отстроить дом с нуля – практически невозможно. Как невозможно было удержать в городе юную дочь, уехавшую искать счастья на чужой стороне. «Что я могла ей предложить – зимовать на развалинах или жить вчетвером в одной съемной комнате?», - сокрушается Елена.

И все же они сделали невозможное. Подняли стены в доме, потом потихоньку обшили их гипсокартоном. Этой зимой переехать домой семья еще не сможет. Но каждую свободную минуту они стараются проводить в родных стенах. Пока, кроме этих стен, там нет практически ничего. Стулья смастерили из кирпичей, положив на них доски от бывших шкафов. Дверца шифоньера, положенная на ящики, служит столом. Добрые люди и волонтеры подарили кое-какую посуду и постельное белье.

Елена, несмотря на все жизненные перипетии, не разучилась верить в чудеса. Она надеется, что святой Николай принесет ее семье в подарок что-нибудь из мебели, электроприборы, особенно обогревательные, шторы, люстру. Да мало ли что еще может пригодиться в новом пустом доме.

Также славянцы и гости города могут поучаствовать в благотворительной акции, наполнив «волшебный сундучок», который находится в развлекательном центре «Кенгуру» (Центральный универмаг, 2 этаж). Туда можно положить игрушки, книжки, канцтовары и сладости, которые волонтеры потом раздадут детям из социально незащищенных категорий населения. Доброе дело поощряется дополнительными 10 минутами при посещении развлекательного центра. Подробности можно узнать у Ирины Усович.