До 19 декабря святой Николай поселился в Святогорске

В Святогорске, на базе санаторно-оздоровительного центра «Изумрудный город» открылась резиденция святого Николая. Торжественное открытие состоялось 12 декабря. На нем присутствовал губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

Мероприятие сопровождалось сюрпризами и подарками для детворы. Главный герой праздника — святой Николай прибыл в резиденцию на квадрацикле. Его появление сопровождалось зажигательным файер-шоу.

Пообщаться со святым Николаем смогли все ребятишки, присутствующие на празднике. Рассказав волшебному деду стихи и передав письма с пожеланиями, дети отправлялись на мастер-классы. В мастерских они имели возможность раскрасить мастикой и шоколадом пряники, сделать ангела и новогодние открытки.

Как юных, так и взрослых гостей резиденции покорила пряничная композиция, подготовленная к празднику славянскими кондитерами. Съедобные деревья, домики, зверушки никого не оставили равнодушными.

19 декабря, в самый волшебный день для детворы, «Николай бородатый» будет выполнять пожелания и осчастливит детей подарками. А когда мы были маленькими, то даже имя святого Николая произносили шепотом, чтобы не услышали «посторонние уши» и не создали потом проблем родителям, - поделился воспоминаниями Павел Жебривский.

Резиденция будет работать до 19 декабря включительно. Посетить ее смогут школьники младших классов со всей области.