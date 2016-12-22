Как в Славянске собираются праздновать юбилей Михаила Петренко

|15 декабря 2016
|Просмотров: 321
|
Второе заседание оргкомитета, созданного для разработки программы празднования 200-летия со дня рождения поэта-романтика Михаила Петренко, состоялось 13 декабря.
Открывая работу комитета, заместитель его председателя Валерий Романько призвал собравшихся к конструктивности. Ввиду того, что на первом заседании много времени ушло на дебаты, такая установка была совсем не лишней. Впрочем, в этот раз просьба тоже не сработала - слишком разные акценты празднования предлагают участники обсуждения.
Тем не менее, некоторые пункты намеченной программы все же прозвучали. Среди них: объявить 2017-й годом Михаила Петренко на городском уровне; присвоить центральной библиотеке имя знаменитого земляка; провести на базе ДГПУ научно-практическую конференцию, а в учреждениях образования и культуры - тематические уроки и собрания; издать специально составленный сборник стихов поэта и серию юбилейных открыток; принять участие в открытие мемориальной доски в Харькове; организовать в Славянске масштабный литературно-творческий праздник с участием городских, областных и столичных коллективов. Из более «мелких» предложений – пересадить памятное дерево от монумента Шевченко к памятному камню Петренко, расположенному на берегу реки Торец, и оборудовать это место наружным освещением.
Каждое из предложений подвергалось всестороннему обсуждению. Полемика возникла по поводу того, на каком уровне нужно праздновать юбилей. Многие из присутствующих краеведов, к примеру, ратовали за то, чтобы чествовать поэта на областном, а еще лучше, - на государственном уровне. По поводу того, насколько это реально, мнения присутствующих разделились.
Очень много времени отняла дискуссия по поводу установки памятника Михаилу Петренко возле центральной библиотеки. Сложность, как выяснилось, заключается в том, что конкурс на разработку эскиза уполномочено объявлять только областное управление культуры и туризма, куда нужно обратиться от горсовета Славянска. Также не определено, за чьи средства будет реализован победивший проект.
Нужно сказать, что вопрос финансирования оказался самым животрепещущим. Учитывая это, его поставили в финал заседания – чтобы обсудить во всех деталях. Сделать это, увы, не удалось – время, на которое оргкомитету предоставили малый зал исполкома, закончилось, и собравшихся попросили уступить помещение следующему заседанию. Третье собрание комитета, как удалось узнать, состоится уже в 2017 году.
— 22 декабря 2016 —
Обострение на Светлодарской дуге и новые потери в рядах ВСУ побудили активистов Славянска провести публичную акцию, цель которой можно обозначить так - поминовение и напоминание. Состоялась она 20 декабря на Соборной площади.
— 22 декабря 2016 —
Победителем конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации стал Максим Степанов (на фото) - сын главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова.
— 22 декабря 2016 —
Зарегистрировать свой бизнес в Украине с каждым годом становится все проще. Вступившие в силу очередные изменения порядка регистрации, позволяют это сделать с наименьшими затратами и усилиями.
— 22 декабря 2016 —
Стали известны результаты ежегодного радиодиктанта национального единства, который проводится по всей стране в День украинского языка и письменности, 9 ноября. Без единой ошибки в этом году задание выполнили только две жительницы Донецкой области. Одна из них, Елена Головина (на фото), проживает сейчас в Славянске.
Приветствую, гость! Вход
22 декабря 2016
В Славянске почтили память погибших украинских воинов
Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска
Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица
Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска
И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево
Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»
Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов
Как в библиотеке святого Николая встречали
Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой
Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год
Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»
В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба
В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»
21 декабря 2016
Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска
Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Как в Славянске собираются праздновать юбилей Михаила Петренко»
Второе заседание оргкомитета, созданного для разработки программы празднования 200-летия со дня рождения поэта-романтика Михаила Петренко, состоялось 13 декабря.