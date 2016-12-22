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Фотофакт

Открытие елки: как это было

Как в Славянске собираются праздновать юбилей Михаила Петренко

Павел Коротенко
15 декабря 2016 Просмотров: 321 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Второе заседание оргкомитета, созданного для разработки программы празднования 200-летия со дня рождения поэта-романтика Михаила Петренко, состоялось 13 декабря.

Приблизительная конкретика

Открывая работу комитета, заместитель его председателя Валерий Романько призвал собравшихся к конструктивности. Ввиду того, что на первом заседании много времени ушло на дебаты, такая установка была совсем не лишней. Впрочем, в этот раз просьба тоже не сработала - слишком разные акценты празднования предлагают участники обсуждения.

Тем не менее, некоторые пункты намеченной программы все же прозвучали. Среди них: объявить 2017-й годом Михаила Петренко на городском уровне; присвоить центральной библиотеке имя знаменитого земляка; провести на базе ДГПУ научно-практическую конференцию, а в учреждениях образования и культуры - тематические уроки и собрания; издать специально составленный сборник стихов поэта и серию юбилейных открыток; принять участие в открытие мемориальной доски в Харькове; организовать в Славянске масштабный литературно-творческий праздник с участием городских, областных и столичных коллективов. Из более «мелких» предложений – пересадить памятное дерево от монумента Шевченко к памятному камню Петренко, расположенному на берегу реки Торец, и оборудовать это место наружным освещением.

Дискуссионный цейтнот

Каждое из предложений подвергалось всестороннему обсуждению. Полемика возникла по поводу того, на каком уровне нужно праздновать юбилей. Многие из присутствующих краеведов, к примеру, ратовали за то, чтобы чествовать поэта на областном, а еще лучше, - на государственном уровне. По поводу того, насколько это реально, мнения присутствующих разделились. 

Очень много времени отняла дискуссия по поводу установки памятника Михаилу Петренко возле центральной библиотеки. Сложность, как выяснилось, заключается в том, что конкурс на разработку эскиза уполномочено объявлять только областное управление культуры и туризма, куда нужно обратиться от горсовета Славянска. Также не определено, за чьи средства будет реализован победивший проект. 

Нужно сказать, что вопрос финансирования оказался самым животрепещущим. Учитывая это, его поставили в финал заседания – чтобы обсудить во всех деталях. Сделать это, увы, не удалось – время, на которое оргкомитету предоставили малый зал исполкома, закончилось, и собравшихся попросили уступить помещение следующему заседанию. Третье собрание комитета, как удалось узнать, состоится уже в 2017 году.

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Второе заседание оргкомитета, созданного для разработки программы празднования 200-летия со дня рождения поэта-романтика Михаила Петренко, состоялось 13 декабря.

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