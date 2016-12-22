Школьникам рассказали, как противодействовать семейному насилию

Славянский городской отдел уголовно-исполнительной инспекции принял участие в акции «16 дней против насилия», которая проводится в Славянске и Славянском районе.

Инспектор отдела УИИ вместе с начальником отдела по воспитательной работе Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи Славянского района посетили школы в Сидорово и Маяках. На встрече с учащимися обсудили ряд важных вопросов, касающихся насилия в семье - как действовать в такой ситуации и куда обращаться за помощью.

Также школьникам напомнили основные права человека, рассказали об административной и уголовной ответственности за их нарушения.