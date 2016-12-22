Сингапур возглавил все мировые рейтинги образования

Сингапур стал лидером всех трех мировых рейтингов образования Pisa. По информации BBC-Украина, организатором рейтингов является Организация экономического сотрудничества и развития.

Рейтинги составлялись на основе тестов, которые составляют 15-летние школьники в более чем 70 странах. Украинские школьники в составлении участия не принимают. Отмечаются, что рейтинги составляются раз в три года.

По словам Андреаса Шляйхера, директора ОЭСР образования, Сингапур не только "находится на хорошем уровне, но и движется вперед". В первой десятке в основном доминируют азиатские страны. В частности, в первой десятке рейтинга естественных наук азиатские государства занимают 7 позиций, которые все больше отрываются от своих конкурентов.

Из европейских государств лидерами оказались Эстония, Финляндия и Ирландия. В свою очередь Украина заняла 38 место. Россия - 32, США - 25.

"Мы теряем почву под ногами - тревожная перспектива, ведь в сегодняшней экономике, основанной на знаниях, лучшие рабочие места могут мигрировать куда угодно в мире", - рассказал Джон Кинг, министр образования США.

Шляйхер также добавил, что такие азиатские страны, как Сингапур, смогли достичь блестящих результатов без большого разрыва между детьми из богатых и небогатых семей.