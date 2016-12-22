Сингапур возглавил все мировые рейтинги образования

|19 декабря 2016
|Просмотров: 212
|
Сингапур стал лидером всех трех мировых рейтингов образования Pisa. По информации BBC-Украина, организатором рейтингов является Организация экономического сотрудничества и развития.
Рейтинги составлялись на основе тестов, которые составляют 15-летние школьники в более чем 70 странах. Украинские школьники в составлении участия не принимают. Отмечаются, что рейтинги составляются раз в три года.
По словам Андреаса Шляйхера, директора ОЭСР образования, Сингапур не только "находится на хорошем уровне, но и движется вперед". В первой десятке в основном доминируют азиатские страны. В частности, в первой десятке рейтинга естественных наук азиатские государства занимают 7 позиций, которые все больше отрываются от своих конкурентов.
Из европейских государств лидерами оказались Эстония, Финляндия и Ирландия. В свою очередь Украина заняла 38 место. Россия - 32, США - 25.
"Мы теряем почву под ногами - тревожная перспектива, ведь в сегодняшней экономике, основанной на знаниях, лучшие рабочие места могут мигрировать куда угодно в мире", - рассказал Джон Кинг, министр образования США.
Шляйхер также добавил, что такие азиатские страны, как Сингапур, смогли достичь блестящих результатов без большого разрыва между детьми из богатых и небогатых семей.
— 22 декабря 2016 —
Обострение на Светлодарской дуге и новые потери в рядах ВСУ побудили активистов Славянска провести публичную акцию, цель которой можно обозначить так - поминовение и напоминание. Состоялась она 20 декабря на Соборной площади.
— 22 декабря 2016 —
Победителем конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации стал Максим Степанов (на фото) - сын главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова.
— 22 декабря 2016 —
Зарегистрировать свой бизнес в Украине с каждым годом становится все проще. Вступившие в силу очередные изменения порядка регистрации, позволяют это сделать с наименьшими затратами и усилиями.
— 22 декабря 2016 —
Стали известны результаты ежегодного радиодиктанта национального единства, который проводится по всей стране в День украинского языка и письменности, 9 ноября. Без единой ошибки в этом году задание выполнили только две жительницы Донецкой области. Одна из них, Елена Головина (на фото), проживает сейчас в Славянске.
Приветствую, гость! Вход
22 декабря 2016
В Славянске почтили память погибших украинских воинов
Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска
Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица
Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска
И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево
Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»
Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов
Как в библиотеке святого Николая встречали
Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой
Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год
Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»
В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба
В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»
21 декабря 2016
Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска
Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сингапур возглавил все мировые рейтинги образования»
Сингапур стал лидером всех трех мировых рейтингов образования Pisa. По информации BBC-Украина, организатором рейтингов является Организация экономического сотрудничества и развития.