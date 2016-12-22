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Праздничные и выходные дни в 2017 году
19 декабря 2016 Просмотров: 849 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет Министров Украины своим распоряжением рекомендовал график переноса рабочих дней в 2017 году с учетом установленных законом праздничных и нерабочих дней в Украине.

Согласно закону подобные переносы делаются «с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени».

По общему правилу, учитывая положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, в 2017 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не будет проводиться в следующие праздничные дни и дни религиозных праздников:

  • 1 января - Новый год (воскресенье);
  • 7 января - Рождество Христово (суббота);
  • 8 марта - Международный женский день (среда);
  • 16 апреля - Пасха (воскресенье);
  • 1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся (понедельник, вторник);
  • 9 мая - День Победы (вторник);
  • 4 июня - Троица (воскресенье);
  • 28 июня - День Конституции Украины (среда);
  • 24 августа - День независимости Украины (четверг);
  • 14 октября - День защитника Украины (суббота).

В соответствии со статьей 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. 

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16.11.2016 "О переносе рабочих дней в 2016 году", 8 мая также будет выходным днем, образуя четырехдневные каникулы с 6 по 9 мая. Так же образуюется четыре выходных дня для празднования Дня независимости (с 24 по 27 августа). Выходные дни 8 мая и 25 августа придется отрабатывать по субботам 13 мая и 19 августа соответственно.

Стоит заметить, что графики выходных дней рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или уполномоченный им орган (руководитель) предприятия путем издания приказа или другого распорядительного документа.

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Кабинет Министров Украины своим распоряжением рекомендовал график переноса рабочих дней в 2017 году с учетом установленных законом праздничных и нерабочих дней в Украине.

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