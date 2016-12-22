Праздничные и выходные дни в 2017 году

Кабинет Министров Украины своим распоряжением рекомендовал график переноса рабочих дней в 2017 году с учетом установленных законом праздничных и нерабочих дней в Украине.

Согласно закону подобные переносы делаются «с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени».

По общему правилу, учитывая положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, в 2017 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не будет проводиться в следующие праздничные дни и дни религиозных праздников:

1 января - Новый год (воскресенье);

7 января - Рождество Христово (суббота);

8 марта - Международный женский день (среда);

16 апреля - Пасха (воскресенье);

1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся (понедельник, вторник);

9 мая - День Победы (вторник);

4 июня - Троица (воскресенье);

28 июня - День Конституции Украины (среда);

24 августа - День независимости Украины (четверг);

14 октября - День защитника Украины (суббота).

В соответствии со статьей 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16.11.2016 "О переносе рабочих дней в 2016 году", 8 мая также будет выходным днем, образуя четырехдневные каникулы с 6 по 9 мая. Так же образуюется четыре выходных дня для празднования Дня независимости (с 24 по 27 августа). Выходные дни 8 мая и 25 августа придется отрабатывать по субботам 13 мая и 19 августа соответственно.

Стоит заметить, что графики выходных дней рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или уполномоченный им орган (руководитель) предприятия путем издания приказа или другого распорядительного документа.