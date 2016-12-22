Праздничные и выходные дни в 2017 году

|19 декабря 2016
|Просмотров: 849
|
Кабинет Министров Украины своим распоряжением рекомендовал график переноса рабочих дней в 2017 году с учетом установленных законом праздничных и нерабочих дней в Украине.
Согласно закону подобные переносы делаются «с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени».
По общему правилу, учитывая положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, в 2017 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не будет проводиться в следующие праздничные дни и дни религиозных праздников:
В соответствии со статьей 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16.11.2016 "О переносе рабочих дней в 2016 году", 8 мая также будет выходным днем, образуя четырехдневные каникулы с 6 по 9 мая. Так же образуюется четыре выходных дня для празднования Дня независимости (с 24 по 27 августа). Выходные дни 8 мая и 25 августа придется отрабатывать по субботам 13 мая и 19 августа соответственно.
Стоит заметить, что графики выходных дней рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или уполномоченный им орган (руководитель) предприятия путем издания приказа или другого распорядительного документа.
— 22 декабря 2016 —
Обострение на Светлодарской дуге и новые потери в рядах ВСУ побудили активистов Славянска провести публичную акцию, цель которой можно обозначить так - поминовение и напоминание. Состоялась она 20 декабря на Соборной площади.
— 22 декабря 2016 —
Победителем конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации стал Максим Степанов (на фото) - сын главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова.
— 22 декабря 2016 —
Зарегистрировать свой бизнес в Украине с каждым годом становится все проще. Вступившие в силу очередные изменения порядка регистрации, позволяют это сделать с наименьшими затратами и усилиями.
— 22 декабря 2016 —
Стали известны результаты ежегодного радиодиктанта национального единства, который проводится по всей стране в День украинского языка и письменности, 9 ноября. Без единой ошибки в этом году задание выполнили только две жительницы Донецкой области. Одна из них, Елена Головина (на фото), проживает сейчас в Славянске.
Приветствую, гость! Вход
22 декабря 2016
В Славянске почтили память погибших украинских воинов
Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска
Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица
Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска
И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево
Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»
Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов
Как в библиотеке святого Николая встречали
Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой
Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год
Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»
В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба
В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»
21 декабря 2016
Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска
Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Праздничные и выходные дни в 2017 году»
Кабинет Министров Украины своим распоряжением рекомендовал график переноса рабочих дней в 2017 году с учетом установленных законом праздничных и нерабочих дней в Украине.