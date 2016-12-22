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Преимущества и экономическая выгода использования светодиодных светильников службами ЖКХ

Татьяна Ковалева
19 декабря 2016 Просмотров: 226 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Службы ЖКХ заинтересованы в том, чтобы устанавливать экономически выгодное, но вместе с тем надежное освещение на лестничных пролетах в многоквартирных домах, на территории помещений, имеющих вспомогательное назначение и прочих местах, требующих наличия периодического или постоянного света. Оптимальным решением в подобных ситуациях является установка светодиодных светильников.

ВЫСОКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

К осветительным приборам, используемым для освещения закрытых площадей общего пользования, а также подъездов, предъявляются определенные требования. Исходя из этого, светильник для ЖКХ должен быть прочным и надежным, экономно потребляющим электроэнергию, отличающийся безопасностью, хорошими экологическими характеристиками, иметь длительный срок эксплуатации. Источники света, имеющие светодиодные лампы, соответствуют всем этим критериям. Они устойчивы к перепадам напряжения, позволяют получить равномерное освещение без мерцания. Подобные осветительные приборы могут иметь функцию аварийного режима, предусматривающую подключение к аккумулятору, позволяющему работать автономно на протяжении 5–10 часов.

Светильники, предназначенные для установки на открытых площадях, которые представлены в интернет-магазине http://el.ua/, имеют антивандальные стекла, которые устойчивы к повреждениям физического или механического характера. Также они отличаются хорошими показателями герметичности, что позволяет предотвратить попадание влаги или пыли на контакты осветительного прибора.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ХОРОШЕЙ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Источники света, используемые службами ЖКХ, предназначены для установки в подъездах, применяются в качестве наружного освещения, в помещениях вспомогательного или производственного назначения, таких, как бытовки, цеха и т. д.

Светодиодные светильники, имеющие массу преимуществ, постепенно вытесняют устаревшие лампы накаливания. Главной причиной популярности светодиодов является их экономичность, что особенно актуально в тех случаях, когда освещение требуется круглосуточно. Покупка таких осветительных приборов потребует единоразовых финансовых затрат, которые в дальнейшем окупятся на протяжении ближайших 6–8 месяцев.

Применение LED-светильников снижает потребление электроэнергии в 20 раз, при этом длительность работы светодиодов отличается продолжительностью – до 100 тыс. часов.

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Комментарии к статье «Преимущества и экономическая выгода использования светодиодных светильников службами ЖКХ»

Службы ЖКХ заинтересованы в том, чтобы устанавливать экономически выгодное, но вместе с тем надежное освещение на лестничных пролетах в многоквартирных домах, на территории помещений, имеющих вспомогательное назначение и прочих местах, требующих наличия периодического или постоянного света. Оптимальным решением в подобных ситуациях является установка светодиодных светильников.

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