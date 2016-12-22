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Карантин закончился, но эпидпорог еще превышен

Антон Скворцов
20 декабря 2016 Просмотров: 220 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начиная с понедельника, 19 декабря, в школах Славянска после карантина возобновился  учебный процесс.

По информации начальника отдела здравоохранения Елены Джим, благодаря ограничительным мероприятиям заболеваемость среди детей удалось существенно снизить. Однако, по данным заведующего отделом санитарного надзора Славянской СЭС Геннадия Лещенко, заболеваемость школьников  все еще превышает эпидемический порог почти на 19%. В целом же, заболеваемость населения ОРВИ ниже критического уровня на 33%. 

Кроме того, Лещенко отметил неудовлетворительные темпы прививочной кампании против гриппа: к настоящему времени иммунизацию прошли всего 45 человек, что составляет менее 10% от плана. За счет местного бюджета привились 22 человека, за счет предприятий — 12, за собственные — 11.

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Начиная с понедельника, 19 декабря, в школах Славянска после карантина возобновился  учебный процесс.

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