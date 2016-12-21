Самостоятельные путешествия — инструкция по применению

|20 декабря 2016
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Хорошо жить в век информационных технологий, правда? То, что раньше требовало много времени и сил, теперь можно сделать за несколько минут, не выходя из квартиры. Всё, что нужно — компьютер или планшет, подключённый к сети. Через Интернет мы покупаем технику и одежду, оплачиваем коммунальные услуги, общаемся с людьми из разных уголков планеты и, конечно, организуем свои поездки.
Всё ещё считаете, что самостоятельные путешествия — это сложно, страшно и не для вас? Значит, вы ещё не слышали о сервисе TripMyDream, с появлением которого каждый может спланировать отпуск за несколько минут! Коротко расскажем о том, как он работает, а выводы делайте сами.
Частая ситуация — есть некая сумма денег, которую человек готов потратить, начальник согласен подписать заявление на отпуск, а в мыслях сумятица. Купить горящую путёвку в Турцию, чтобы провести неделю у бассейна, потягивая бесплатные коктейли? Или лучше отправиться в Париж — посетить Лувр, подняться на Эйфелеву башню и проверить, так ли красивы француженки? А может, махнуть в Грузию и испытать на себе хвалёное гостеприимство местных жителей? Голова кругом, идей десятки, что делать — непонятно. Знакомо?
Теперь вам нужно определить только приоритетный тип отдыха: пляжный, горнолыжный, экзотический, экскурсионный или спа. Выберите его на главной странице сайта www.tripmydream.com, затем укажите предполагаемые даты поездки, количество людей и предельный бюджет. Всё, остальное система сделает сама! Через несколько минут вы получите все возможные варианты, которые соответствуют заданным параметрам. Останется лишь отметить подходящий, нажать на кнопку «Забронировать» и начать паковать чемодан!
Если вы решили, например, посетить Грузию, наш сервис поможет подготовиться к поездке. Зайдите на www.tripmydream.com, введите в строку «Знаю куда» название интересующего города и задайте параметры поиска. Сервис предложит вам свободные отели по выгодной цене, да и авиабилеты Киев-Тбилиси дёшево на TripMyDream можно купить. Несколько кликов, и всё готово. Будьте уверены, что с нами вы не потратите лишнего, ведь TripMyDream не добавляет к ценам комиссию и не берёт денег за услуги. Мы анализируем предложения гостиниц, авиакомпаний и сайтов онлайн-бронирования, после чего показываем их вам!
Мы собрали практическую информацию о большинстве популярных курортов мира на страницах одного ресурса. Вам больше не нужно шерстить Интернет в поисках ответов на свои вопросы, достаточно заглянуть в раздел «Путеводители». А ещё рекомендуем подписаться на рассылку или начать следить за нашей страницей в Фейсбуке, чтобы в числе первых прочесть новые статьи в блоге TripMyDream. Их пишут для нас самостоятельные путешественники, гиды и люди, живущие в разных странах. Делимся полезностями из первых рук бесплатно!
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Комментарии к статье «Самостоятельные путешествия — инструкция по применению»
Хорошо жить в век информационных технологий, правда? То, что раньше требовало много времени и сил, теперь можно сделать за несколько минут, не выходя из квартиры. Всё, что нужно — компьютер или планшет, подключённый к сети. Через Интернет мы покупаем технику и одежду, оплачиваем коммунальные услуги, общаемся с людьми из разных уголков планеты и, конечно, организуем свои поездки.