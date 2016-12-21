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Самостоятельные путешествия — инструкция по применению

Татьяна Ковалева
20 декабря 2016 Просмотров: 289 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Хорошо жить в век информационных технологий, правда? То, что раньше требовало много времени и сил, теперь можно сделать за несколько минут, не выходя из квартиры. Всё, что нужно — компьютер или планшет, подключённый к сети. Через Интернет мы покупаем технику и одежду, оплачиваем коммунальные услуги, общаемся с людьми из разных уголков планеты и, конечно, организуем свои поездки.

Всё ещё считаете, что самостоятельные путешествия — это сложно, страшно и не для вас? Значит, вы ещё не слышали о сервисе TripMyDream, с появлением которого каждый может спланировать отпуск за несколько минут! Коротко расскажем о том, как он работает, а выводы делайте сами.

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Частая ситуация — есть некая сумма денег, которую человек готов потратить, начальник согласен подписать заявление на отпуск, а в мыслях сумятица. Купить горящую путёвку в Турцию, чтобы провести неделю у бассейна, потягивая бесплатные коктейли? Или лучше отправиться в Париж — посетить Лувр, подняться на Эйфелеву башню и проверить, так ли красивы француженки? А может, махнуть в Грузию и испытать на себе хвалёное гостеприимство местных жителей? Голова кругом, идей десятки, что делать — непонятно. Знакомо?

Теперь вам нужно определить только приоритетный тип отдыха: пляжный, горнолыжный, экзотический, экскурсионный или спа. Выберите его на главной странице сайта www.tripmydream.com, затем укажите предполагаемые даты поездки, количество людей и предельный бюджет. Всё, остальное система сделает сама! Через несколько минут вы получите все возможные варианты, которые соответствуют заданным параметрам. Останется лишь отметить подходящий, нажать на кнопку «Забронировать» и начать паковать чемодан!

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Путешествуйте! Жизнь слишком коротка, чтобы откладывать её на потом!

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Комментарии к статье «Самостоятельные путешествия — инструкция по применению»

Хорошо жить в век информационных технологий, правда? То, что раньше требовало много времени и сил, теперь можно сделать за несколько минут, не выходя из квартиры. Всё, что нужно — компьютер или планшет, подключённый к сети. Через Интернет мы покупаем технику и одежду, оплачиваем коммунальные услуги, общаемся с людьми из разных уголков планеты и, конечно, организуем свои поездки.

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Константин Харченко, 21.12.2016 07:16
Самостоятельные путешествия - это единственный вид "путешествий" - стальное называется "туризм" :) Самостоятельно мы объехали уже много десятков стран и жили в них по 1-2 месяца! Таких туров вы не найдете за такие деньги!

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