Славянским депутатам напомнили о Кобзоне

«За нарушение международных норм, законов Украины, антиукраинскую деятельность и пропаганду… Кобзону запрещен въезд в нашу страну. В то же время его фамилия присутствует в перечне почетных граждан Славянска. Это недопустимо, и создает предпосылки для роста внутринационального непонимания и напряженности, поскольку информация об этом человеке размещена на сайте Славянского горсовета и доступна любому жителю Украины. Тем, кто прочитает ее, становится непонятным, является ли Славянск до сих пор оккупированным или освобожденным городом. А это, в свою очередь, формирует негативное отношение украинского общества к Славянску и региону в целом и его жителям в частности», - говорится в обращении. - «Более того, когда в нашей стране идет война, и в нашем городе находится большое количество военных Вооруженных сил Украины, подобная информационная политика местных органов власти может негативно влиять на отношение военных к местным жителям и перемещенным лицам, которые проживают в Славянске».

Председатель депутатской комиссии Сергей Савченко напомнил, что для решения вопросов о присвоении и лишении званий почетных граждан при городском совете существует специальная рабочая группа. Заявление должно быть передано ей для подготовки соответствующего проекта решения, который затем будет вынесен на рассмотрение депутатов. Однако, как отметила начальник отдела кадров Татьяна Моторина, до ближайшего пленарного заседания очередной сессии (24 декабря) все необходимые процедуры провести не удастся. Поэтому с лишением Кобзона почетного звания придется повременить до январской сессии 2017 года.