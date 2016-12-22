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Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса

Антон Скворцов
21 декабря 2016 Просмотров: 204 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Андрей Кийко прогнозирует очередное увеличение тарифов в связи с ростом стоимости воды, поставляемой областным коммунальным предприятием «Вода Донбасса». Фото - Антон Скворцов.

На заседании постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства, состоявшемся 20 декабря, новый гендиректор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко представил депутатам горсовета план стабилизации финансово-экономического состояния предприятия. Нынешнее положение дел он охарактеризовал как сложное.

ДОЛГИ РАСТУТ 

В текущем году на расчетные счета предприятия поступило 35,9 млн. гривен. 12,4 миллиона из этой суммы пошло на заработную плату,  9,3 млн. - на приобретение материалов и прочие расходы, 5,9 млн. - на энергоносители, 8,3 миллиона уплачено в качестве налогов и сборов. Вместе с тем, в течение года на 2,4 миллиона, или на 21%, увеличились долги по заработной плате, на 13 миллионов (47%) - по налогам и сборам. Почти вдвое — на 183%, или 35,3 миллиона — вырос долг за покупную воду. 

Причинами роста кредиторской задолженности Андрей Кийко назвал увеличение стоимости покупной воды и отсутствие налогового кредита со стороны КП «Компания «Вода Донбасса» и ДТЭК Донецкоблэнерго. 

Дополнительным дестабилизирующим фактором стала полугодовая невыплата компенсаций за льготы и субсидии: за это время госбюджет задолжал водоканалу 12,5 миллиона гривен. 

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ ПОТЕРИ

Уровень потерь воды в отчетном периоде составил 64,4%. Эта цифра соответствует четырем миллионам кубометров, или  почти 20 миллионам гривен в денежном выражении. 

В частности, 16% потерь происходит вследствие порывов сетей из-за их износа, еще 4,5% - утечки, которые не выходят на поверхность земли. 12,8% воды предприятие теряет вследствие опустошения сетей при ремонте и последующей промывки. 4% составляют расходы на технологические нужды водоканала.  

5% воды водоканал недосчитывается из-за погрешностей приборов учета, 6,9% - по причине хищений через счетчики, несанкционированные врезки и пожарные гидранты. 5,2% воды теряется в домах из-за неисправностей сантехнических узлов. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Как известно, с декабря в водоканале введена система учета воды, согласно которой абонентам, которые не передали показания водомеров до 15 числа или не оплатили использованную в прошлом месяце воду до 20 числа, будет начисляться норма потребления из расчета 4 кубометра на человека. Такая практика будет действовать в течение трех месяцев. После чего начисления будут производиться на основании усредненных показаний приборов учета за предыдущие месяцы.

Намечена госповерка 158-ми приборов учета, установленных на вводах в многоэтажные дома. В тех многоэтажках, где разница между объемами поданной воды и фактически оплаченной окажется очень большой, на квартирные водомеры будут устанавливать антимагнитные пломбы. Гендиректор водоканала сообщил, что эта работа уже ведется, и в текущем месяце такие пломбы будут установлены в пяти многоквартирных домах. 

Еще одним из мероприятий по снижению потерь воды станет детальный анализ порывов, который, по словам Андрея Кийко, еще не проводился. В результате должны быть определены участки водоводов, подлежащие первоочередной замене. 

Гендиректор «Славгорводоканала» сообщил также, что с 1 января 2017 года ожидается повышение стоимости воды, поставляемой предприятию «Водой Донбасса», до 6,4 грн. за кубометр, или почти на 50%. По его словам, это неизбежно повлечет увеличение тарифов для населения.  

Планируется провести инвентаризацию неработающей техники, которая скопилась во дворе водоканала, списать ее, сдать в металлолом и направить вырученные деньги на нужды предприятия. 

Усиливается претензионно-исковая работа с должниками: каждый месяц на эти цели будет направляться 50 тысяч гривен. 

Отныне «Славгорводоканал» намерен выставлять счета предприятиям, с территории которых в канализационные сети поступает дождевая и талая вода. В результате ее перекачки и фильтрации на очистных сооружениях водоканал несет определенные расходы, объясняет Андрей Кийко. Пока что счета на общую сумму в 2,5 миллиона гривен направлены 21 предприятию. До конца января 2017 года их получат другие юрлица. 

Наконец, более чем 400 предприятиям, которые расположены на первых этажах жилых домов и подключены к внутридомовым канализационным сетям, выданы предписания на переоборудование систем водоотведения с возможностью контроля качества стоков.  

Замечаний относительно озвученных мероприятий у депутатов не возникло. В следующий раз они пожелали увидеть стратегическую программу развития «Славгорводоканала». Ее Андрей Кийко пообещал презентовать к весне 2017 года.

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Комментарии к статье «Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса »

На заседании постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства, состоявшемся 20 декабря, новый гендиректор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко представил депутатам горсовета план стабилизации финансово-экономического состояния предприятия. Нынешнее положение дел он охарактеризовал как сложное.

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