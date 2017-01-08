 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Да будет свет!

Желаете обзавестись модными аксессуарами?

Татьяна Ковалева
8 января 2017 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Так уж повелось, что без украшения нельзя представить полный стильный образ мужчины или женщины. Браслеты, шляпы, ожерелья, галстуки, подтяжки: все это модные аксессуары, которые дополняют наш стиль. Разве можно вообразить мужчину на официальном приеме без галстука или бабочки на шее, женщину без шикарного ожерелья, такие атрибуты прошли уже многие поколения и не выходят из моды.

В Украине уже с 2013 года активно развивается неординарный бренд Bow Tie House, который предлагает мужчинам и женщинам окунуться в оазис стильных вещей: бабочек на шею, подтяжек, запонок, галстуков, шляп, браслетов, ремней и прочего. Интернет-магазин аксессуаров Боу Тай Хауз имеет в своем ассортименте коллекции украшений из США, Италии, а также выпускает свою личную линию атрибутов. Кроме всего этого молодой бренд предлагает покупателям изготовление аксессуаров по индивидуальному заказу. Ткани, из которых изготавливают аксессуары, заказываются в Италии и США, они имеют высокое качество и большое разнообразие оттенков и узоров.

Приятным моментом для всех модников есть то, что в магазине постоянно действуют акции, поэтому купить столь красивые украшения можно по очень низкой цене. А еще магазин имеет удобный функционал на сайте, где заказ можно осуществить с любой точки Украины, фотографии товаров имеют разный ракурс, что позволит рассмотреть и выбрать с легкостью понравившийся атрибут.

УЛЬТРАМОДНЫЕ БАБОЧКИ НА ШЕЮ ДЛЯ ВСЕХ

Отдельно хочется отметить, такое украшение, которое было очень модным в 2016 году и удержит свои высокие позиции в 2017 – бабочка-галстук. Именно в этом бутике вы сможете найти бабочку на любой сезон и под любой наряд. Бабочки из шерсти или вязанные станут отличным дополнением к зимнему наряду, а вот из мешковины или льна, подойдут для образов в летний период. Кожаные или бархатные бабочки станут незаменимы весной, когда после зимних холодов, так и хочется одеть что-то неординарное и стильное. Осенние серые будни разукрасят изделия из габардина, хлопка. А если вы хотите выделиться с помощью такого аксессуара, то внимание стоит обратить на галстук-бабочки из: дерева, металла, дэнима. Для особого случая, торжественного, всегда красиво будут выглядеть украшения из дорого настоящего шелка. Приобрести галстук в виде бантика смогут все желающие, так как в магазине есть женские, детские и мужские коллекции, отличаются они размерами банта, а также типом застежек.

С уверенностью можно сказать, одно, что у каждого вкусы совсем разные, но в этом магазине объедены самые разнообразные дизайны украшений, которые смогут заинтересовать самых опытных модников. Поэтому если вы хоть раз побываете в этом магазине модных вещей, он обязательно станет вашим излюбленным бутиком аксессуаров, где можно приобрести украшения для себя и на подарки друзьям или близким.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Второй сезон Театра переселенца: «Дети и военные»

— 5 января 2017 —

Накануне новогодних праздников, 28 и 29 декабря, в платформе инициатив «Теплица» состоялось два выступления любительской актерской труппы из проекта «Театр переселенца». На этот раз в центре сюжета оказалась тема взаимоотношений детей с военнослужащими ВСУ.

Читать далее ⇒

Молодежь приглашают приобщаться к хип-хопу

— 4 января 2017 —

В октябре минувшего года в славянском Центре культуры и окружающей среды (бывший ДК железнодорожников) открылась бесплатная студия обучения брейк-дансу и хип-хопу «Славянский бит». Сейчас в ней насчитывается десять постоянных участников в возрасте от 11 до 19 лет.

Читать далее ⇒

Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников

— 4 января 2017 —

В Славянском краеведческом музее продолжается проект «Музей открыт на ремонт». 28 декабря здесь открылась новая выставка - «Славкерампродукт. Работа с материалом».

Читать далее ⇒

«Святой Николай - детям Востока»

— 4 января 2017 —

В четверг, 5 января, в 18 часов в Школе искусств состоится социально-культурная акция «Святой Николай — детям Востока».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Желаете обзавестись модными аксессуарами?»

Так уж повелось, что без украшения нельзя представить полный стильный образ мужчины или женщины. Браслеты, шляпы, ожерелья, галстуки, подтяжки: все это модные аксессуары, которые дополняют наш стиль. Разве можно вообразить мужчину на официальном приеме без галстука или бабочки на шее, женщину без шикарного ожерелья, такие атрибуты прошли уже многие поколения и не выходят из моды.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Центр Славянска залило водой из-за порыва

С 2017 года милиции не будет, останется только полиция

В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Женщина умерла от менингита

Между Химиком и Черевковкой столкнулись два автобуса

Телефонные мошенники «развели» пенсионеров на 38 тысяч гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»

О выплате пенсий

Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Что в вымени его тебе?

Ход трусцой

Плотские извращения

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Итоги года: спортивные события и достижения-2016

Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас, лидерство «Челси»

7 секунд счастья

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 января 2017

Итоги года: спортивные события и достижения-2016

Желаете обзавестись модными аксессуарами?

5 января 2017

Центр Славянска залило водой из-за порыва

С 2017 года милиции не будет, останется только полиция

Второй сезон Театра переселенца: «Дети и военные»

Что в вымени его тебе?

4 января 2017

Молодежь приглашают приобщаться к хип-хопу

Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников

В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

Славянские троллейбусы декоммунизировали

В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение

На строительство жилья для переселенцев объявлен новый тендер

Да будет свет!

Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»

Женщина умерла от менингита

«Святой Николай - детям Востока»

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top