Желаете обзавестись модными аксессуарами?

|8 января 2017
|Просмотров: 59
|
Так уж повелось, что без украшения нельзя представить полный стильный образ мужчины или женщины. Браслеты, шляпы, ожерелья, галстуки, подтяжки: все это модные аксессуары, которые дополняют наш стиль. Разве можно вообразить мужчину на официальном приеме без галстука или бабочки на шее, женщину без шикарного ожерелья, такие атрибуты прошли уже многие поколения и не выходят из моды.
В Украине уже с 2013 года активно развивается неординарный бренд Bow Tie House, который предлагает мужчинам и женщинам окунуться в оазис стильных вещей: бабочек на шею, подтяжек, запонок, галстуков, шляп, браслетов, ремней и прочего. Интернет-магазин аксессуаров Боу Тай Хауз имеет в своем ассортименте коллекции украшений из США, Италии, а также выпускает свою личную линию атрибутов. Кроме всего этого молодой бренд предлагает покупателям изготовление аксессуаров по индивидуальному заказу. Ткани, из которых изготавливают аксессуары, заказываются в Италии и США, они имеют высокое качество и большое разнообразие оттенков и узоров.
Приятным моментом для всех модников есть то, что в магазине постоянно действуют акции, поэтому купить столь красивые украшения можно по очень низкой цене. А еще магазин имеет удобный функционал на сайте, где заказ можно осуществить с любой точки Украины, фотографии товаров имеют разный ракурс, что позволит рассмотреть и выбрать с легкостью понравившийся атрибут.
Отдельно хочется отметить, такое украшение, которое было очень модным в 2016 году и удержит свои высокие позиции в 2017 – бабочка-галстук. Именно в этом бутике вы сможете найти бабочку на любой сезон и под любой наряд. Бабочки из шерсти или вязанные станут отличным дополнением к зимнему наряду, а вот из мешковины или льна, подойдут для образов в летний период. Кожаные или бархатные бабочки станут незаменимы весной, когда после зимних холодов, так и хочется одеть что-то неординарное и стильное. Осенние серые будни разукрасят изделия из габардина, хлопка. А если вы хотите выделиться с помощью такого аксессуара, то внимание стоит обратить на галстук-бабочки из: дерева, металла, дэнима. Для особого случая, торжественного, всегда красиво будут выглядеть украшения из дорого настоящего шелка. Приобрести галстук в виде бантика смогут все желающие, так как в магазине есть женские, детские и мужские коллекции, отличаются они размерами банта, а также типом застежек.
С уверенностью можно сказать, одно, что у каждого вкусы совсем разные, но в этом магазине объедены самые разнообразные дизайны украшений, которые смогут заинтересовать самых опытных модников. Поэтому если вы хоть раз побываете в этом магазине модных вещей, он обязательно станет вашим излюбленным бутиком аксессуаров, где можно приобрести украшения для себя и на подарки друзьям или близким.
— 5 января 2017 —
Накануне новогодних праздников, 28 и 29 декабря, в платформе инициатив «Теплица» состоялось два выступления любительской актерской труппы из проекта «Театр переселенца». На этот раз в центре сюжета оказалась тема взаимоотношений детей с военнослужащими ВСУ.
— 4 января 2017 —
В октябре минувшего года в славянском Центре культуры и окружающей среды (бывший ДК железнодорожников) открылась бесплатная студия обучения брейк-дансу и хип-хопу «Славянский бит». Сейчас в ней насчитывается десять постоянных участников в возрасте от 11 до 19 лет.
— 4 января 2017 —
В Славянском краеведческом музее продолжается проект «Музей открыт на ремонт». 28 декабря здесь открылась новая выставка - «Славкерампродукт. Работа с материалом».
— 4 января 2017 —
В четверг, 5 января, в 18 часов в Школе искусств состоится социально-культурная акция «Святой Николай — детям Востока».
Приветствую, гость! Вход
8 января 2017
Итоги года: спортивные события и достижения-2016
Желаете обзавестись модными аксессуарами?
5 января 2017
Центр Славянска залило водой из-за порыва
С 2017 года милиции не будет, останется только полиция
Второй сезон Театра переселенца: «Дети и военные»
4 января 2017
Молодежь приглашают приобщаться к хип-хопу
Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников
В Славянске собираются восстановить колесо обозрения
Славянские троллейбусы декоммунизировали
В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение
На строительство жилья для переселенцев объявлен новый тендер
Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Желаете обзавестись модными аксессуарами?»
Так уж повелось, что без украшения нельзя представить полный стильный образ мужчины или женщины. Браслеты, шляпы, ожерелья, галстуки, подтяжки: все это модные аксессуары, которые дополняют наш стиль. Разве можно вообразить мужчину на официальном приеме без галстука или бабочки на шее, женщину без шикарного ожерелья, такие атрибуты прошли уже многие поколения и не выходят из моды.