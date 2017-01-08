Желаете обзавестись модными аксессуарами?

Так уж повелось, что без украшения нельзя представить полный стильный образ мужчины или женщины. Браслеты, шляпы, ожерелья, галстуки, подтяжки: все это модные аксессуары, которые дополняют наш стиль. Разве можно вообразить мужчину на официальном приеме без галстука или бабочки на шее, женщину без шикарного ожерелья, такие атрибуты прошли уже многие поколения и не выходят из моды.

В Украине уже с 2013 года активно развивается неординарный бренд Bow Tie House, который предлагает мужчинам и женщинам окунуться в оазис стильных вещей: бабочек на шею, подтяжек, запонок, галстуков, шляп, браслетов, ремней и прочего. Интернет-магазин аксессуаров Боу Тай Хауз имеет в своем ассортименте коллекции украшений из США, Италии, а также выпускает свою личную линию атрибутов. Кроме всего этого молодой бренд предлагает покупателям изготовление аксессуаров по индивидуальному заказу. Ткани, из которых изготавливают аксессуары, заказываются в Италии и США, они имеют высокое качество и большое разнообразие оттенков и узоров.

Приятным моментом для всех модников есть то, что в магазине постоянно действуют акции, поэтому купить столь красивые украшения можно по очень низкой цене. А еще магазин имеет удобный функционал на сайте, где заказ можно осуществить с любой точки Украины, фотографии товаров имеют разный ракурс, что позволит рассмотреть и выбрать с легкостью понравившийся атрибут.

УЛЬТРАМОДНЫЕ БАБОЧКИ НА ШЕЮ ДЛЯ ВСЕХ

Отдельно хочется отметить, такое украшение, которое было очень модным в 2016 году и удержит свои высокие позиции в 2017 – бабочка-галстук. Именно в этом бутике вы сможете найти бабочку на любой сезон и под любой наряд. Бабочки из шерсти или вязанные станут отличным дополнением к зимнему наряду, а вот из мешковины или льна, подойдут для образов в летний период. Кожаные или бархатные бабочки станут незаменимы весной, когда после зимних холодов, так и хочется одеть что-то неординарное и стильное. Осенние серые будни разукрасят изделия из габардина, хлопка. А если вы хотите выделиться с помощью такого аксессуара, то внимание стоит обратить на галстук-бабочки из: дерева, металла, дэнима. Для особого случая, торжественного, всегда красиво будут выглядеть украшения из дорого настоящего шелка. Приобрести галстук в виде бантика смогут все желающие, так как в магазине есть женские, детские и мужские коллекции, отличаются они размерами банта, а также типом застежек.

С уверенностью можно сказать, одно, что у каждого вкусы совсем разные, но в этом магазине объедены самые разнообразные дизайны украшений, которые смогут заинтересовать самых опытных модников. Поэтому если вы хоть раз побываете в этом магазине модных вещей, он обязательно станет вашим излюбленным бутиком аксессуаров, где можно приобрести украшения для себя и на подарки друзьям или близким.