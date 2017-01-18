Второй «серии» карантина в школах Славянска, скорее всего, не будет

|18 января 2017
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Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Славянске остается сложной, но эпидпорог не превышен. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.
По ее словам, на сегодняшний день болеют как взрослые, так и дети. Однако общее количество новых случаев заболеваний немного снизилось.
- Сейчас нет необходимости говорить о повтором введении карантина в общеобразовательных школах. Я думаю, что нам удастся обойтись без этой меры, — считает Елена Джим.
По сравнению с прошлым сезоном, нынешнюю волну ОРВИ славянцы преодолевают легче. По крайней мере, на сегодняшний день в городе не зарегистрированы летальные случаи от осложнений гриппа и респираторных инфекций.
Это мнение поддерживают и доктора, работающие в городских амбулаториях. Так семейный врач высшей категории, врач-педиатр высшей категории Валентина Шевченко считает, что вторую волну эпидемии город переживает гораздо легче, чем первую — ноябрьскую. По ее наблюдениям, заболеваемость заметно идет на спад.
- На моем участке — а это 2,5 тыс. человек — сейчас болеют в основном взрослые. Обычно так и бывает: волна заболеваемости начинается с детей, переключается на старшее поколение и стихает, - рассказывает Валентина Шевченко.
По словам доктора, дети активно начали болеть за неделю до введения карантина в ООШ №18. Это учебное заведение, напомним, ушло на вынужденные каникулы первым — 28 ноября 2016 г. После отмены карантина волна заболеваемости среди детского населения немного поднялась. Но сейчас роста не фиксируется. Говорить о повторном карантине врач считает нецелесообразным.
На сегодняшний день на ее участке зафиксирована лишь одна пневмония как осложнение ОРВИ. В минувшем сезоне ситуация была гораздо сложнее.
- Если бы сейчас начались морозы, грипп долго бы не продержался. Его длительности в этом году способствует неустойчивая погода, — говорит доктор Шевченко.
Что касается лечения и профилактики ОРВИ, сегодня, после указаний Министерства здравоохранения о нецелесообразности назначения подавляющего большинства противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и сиропов от кашля, врачи рекомендуют придерживаться следующих правил:
— не посещать массовых мероприятий, как можно реже ходить в гости;
— часто мыть руки с мылом. Помнить, что основными источниками инфекции служат деньги, любые бумаги, шариковые ручки, дверные ручки в местах общественного пользования;
— употреблять большое количество жидкости;
— проветривать помещение;
— производить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
По большому счету, говорит Валентина Шевченко, лечение ОРВИ не требует больших финансовых затрат. Главное — пить много жидкости, поддерживать оптимальную прохладную температуру и высокую влажность в комнате, где находится больной, принимать жаропонижающие (кроме аспирина), если температура поднялась выше 38о С. Поскольку в семье наверняка имеются другие люди, больному целесообразно носить марлевую повязку. Она поможет окружающим при чихании и кашле, но от микробов вряд ли спасет.
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Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Славянске остается сложной, но эпидпорог не превышен. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.