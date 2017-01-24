Об успешном прохождении ВНО нужно задуматься гораздо раньше 11-го класса

«Весь год семья работает на репетиторов» - такую фразу, проводя импровизированный опрос при подготовке статьи, приходилось слышать неоднократно. Как правило, репетитора берут по тем предметам, которые предстоит сдавать на ВНО. При этом, выложив приличную сумму, родители уверены, что они «закрыли вопрос».

В свою очередь, квалифицированные педагоги очень настороженно относятся к клиентам, которые, заплатив, начинают ждать чуда — 200 баллов.

- Я никогда не возьмусь заниматься с ребенком, имеющим нулевую подготовку, который пришел ко мне в сентябре 11 класса и намеревается за год «подтянуть материал для тестов». Результата в таком случае не получится. И я даром потрачу время, и родители останутся недовольны, - объясняет свою позиции преподаватель английского языка Яна Лукьяненко.

По ее словам, об успешном прохождении тестирования нужно задуматься в классе 7-8, в самом крайнем случае — в 9. Учитель отмечает, что иногда в ее практике попадались феномены, которые настойчиво овладевали английским языком без помощи репетиторов. Такие дети слушали иностранные песни, использовали любую возможность для общения, искали интернет-программы.

- В данном случае я выступала, скорее, модератором, который на уроке в школе задавал направление работы. Но даже при такой мотивации к ВНО лучше готовиться с репетитором, - считает педагог.

Преподаватель украинского языка и литературы Анжела Ухова, имеющая многолетний опыт подготовки выпускников, уверена, что успешное усвоение материала возможно лишь в том случае, если подросток четко представляет, куда и зачем он будет поступать.

- Я достаточно часто сталкиваюсь с мотивацией типа «посмотрю, сколько баллов наберу, потом и решу, куда поступать». Это абсолютно неправильный подход. Он не заставит ребенка скрупулезно сидеть и учить, практически зубрить материал, - говорит педагог.

Поскольку тесты по украинскому языку с недавних пор являются обязательными даже для тех, кто не не планирует получать высшее образование, учеников Анжелы Уховой можно разделить на две категории: те, кто нацелен на бюджетные места престижных вузов, и те, кому просто нужно набрать минимальный проходной бал. «Середнячки» к репетитору не ходят, чаще всего они занимаются на групповых курсах.

- По моему мнению, репетитор нужен прежде всего, потому что самостоятельно подросток не будет напрягаться — сидеть, учить, планировать свой день и нагрузку. Кроме того, преподаватель даст практические советы, поможет с написанием эссе. Почему-то даже в среде моих коллег иногда принято его игнорировать. Знаю педагогов, которые советуют не тратить времени на сочинение. Я всегда настаиваю на обратном, особенно со слабыми учениками. Хорошо написанное эссе — практически гарантирует проходной бал, и не требует базовых знаний правил, - приоткрывает тайны преподаватель.

Но в любом случае, уверяют репетиторы, говорить о гарантиях — непрофессионально. Если преподаватель имеет опыт и ответственно относится к своей работе, он даст ребенку все, что сможет, но это не значит, что ребенок полученные знания усвоит и сможет ими воспользоваться. Репетиторы просят не забывать о том, что на общий балл может повлиять неправильное оформление бланка ответов, волнение, стресс. И все же при системном подходе к занятиям, которыми руководит профессионал, шансы на позитивный результат гораздо выше.