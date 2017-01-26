|26 января 2017
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Выпускник-2017 Александр Ткаченко еще не окончательно определился с вузом и специальностью, но однозначно выбрал предметы, по которым будет сдавать ВНО.
Одиннадцатиклассник остановился на истории Украины, английском языке, а также обязательных украинском и литературе. По всем этим предметам Саша дополнительно занимается с репетитором. По его словам, на оплату таких занятий уходит «вся мамина зарплата».
- Я занимаюсь по каждому предмету два-три раза в неделю по полтора часа. Свободного времени практически не остается, лишь поздним вечером успеваю в соцсетях пообщаться с друзьями. Но надеюсь, мои усилия не пройдут даром, - говорит славянский школьник.
Александр Ткаченко рассказывает, что в его классе, где учится больше 20 человек, лишь пятеро не посещают репетиторов. Все они - дети из так называемых социально незащищенных категорий, их семьи просто не могут потянуть дополнительные расходы.
По мнению мальчика, репетиторы для подготовки к ВНО необходимы.
- Мне кажется, что за несколько месяцев дополнительных занятий я узнал и усвоил больше, чем за годы обучения в школе. Репетиторы объясняют очень доходчиво, сообщают много интересной информации, систематизируют материал. Изучив тему, я сдаю специальные тесты, поэтому свой уровень подготовки могу оценить достаточно реально, - говорит одиннадцатиклассник.
Пробное ВНО Саша проходил в прошлом году. На семейном совете решили, что это покажет пробелы в знаниях и поможет определиться с дальнейшей стратегией. Результаты впечатлили подростка.
- «Пробник» нужно пройти хотя бы раз. Очень много нюансов, которые можно прочувствовать на месте, никакие рассказы и сайты этого не дадут. Но, мне кажется, я выбрал оптимальный вариант. Выяснив, насколько, например, «хромает» украинский язык, получил полтора года на то, чтобы его подтянуть. Что бы я делал с этой ценной информацией весной, за два месяца до настоящих тестов? - задается вопросом выпускник.
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Выпускник-2017 Александр Ткаченко еще не окончательно определился с вузом и специальностью, но однозначно выбрал предметы, по которым будет сдавать ВНО.