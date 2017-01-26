Всегда ли нужны репетитор и пробное тестирование

Родители одиннадцатиклассников, озабоченные проблемой поступления ребенка в вуз, рассказывают, что о репетиторах нужно начинать думать, когда чадо закончило средние классы и перешло в старшие. Зачастую, признаются они, одного года интенсивной подготовки оказывается недостаточно.

В свою очередь, родители студентов советуют, перед тем, как подыскивать преподавателя для дополнительных занятий, четко определиться с тем, куда именно планирует поступать ребенок и насколько его притязания соответствуют уровню знаний.

По мнению Анны Евтушенко, чей сын учится на втором курсе «Киевского политеха», если четкой цели нет, и ребенок планирует «поступить куда-нибудь», возможно, репетитор ему не понадобится. Проходной балл он, скорее всего, наберет и так. В конце концов, можно пойти на подготовительные курсы. Если же впереди — престижный вуз с большим конкурсом, да еще и желание попасть на бюджет, лучше не пускать дело на самотек.

- У меня двое взрослых детей, - рассказывает женщина. - Однако ни по ним, ни по их товарищам я не увидела готовности к самоотверженным самостоятельным занятиям в период подготовки к поступлению. Возможно, где-то есть такие сознательные подростки, но мне с ними встречаться не приходилось. Поэтому вопрос, нужен ли репетитор, у нас в семье решался положительно.

Что касается пробного тестирования, когда заканчивал школу старший сын Анны, таковые еще не проводились. Младший, сегодняшний второкурсник, на «пробники» ходил. Принципиальной разницы родители не увидели. Гораздо важнее, считает женщина, не запускать остальные предметы, поскольку в период подготовки основной упор делается на те дисциплины, по которым придется сдавать ВНО. На все другое времени банально не хватает. Но средний балл аттестата может сыграть при поступлении решающую роль.

Иногда родители слишком радужно оценивают уровень подготовки своего ребенка. Увидеть реальное положение вещей помогут пробные тесты. Правда, лишь в том случае, если дети донесут их до дома в первозданном виде. Преподаватели признаются, что часто наблюдают такую картину: получив распечатку с правильными ответами, завтрашние абитуриенты начинают подчищать результаты своего пробного ВНО. На вопрос «зачем», отвечают: «Чтобы не огорчать родителей».

С подобной ситуацией в 2015 году столкнулась семья Ларисы и Олега (фамилию родители называть не захотели). Тогда их дочь готовилась к поступлению в медуниверситет, налегала на биологию и химию. Репетитора по украинскому языку и литературе не брали, на пробное тестирование по этому предмету также не пошли.

- Из школы дочь приносила 8-9 баллов. Учитель говорила, что она легко напишет тесты. В итоге даже проходного балла наша выпускница не набрала, - рассказывает Лариса.

Когда это случилось, родители были в шоке. Сначала списывали все на волнение. Но потом, успокоившись, наняли преподавателя и с удивлением узнали, что пробелы в знаниях у их ребенка начинаются чуть ли не с 5-го класса.

- Надо понимать, мы сами спровоцировали данную ситуацию. Имея материальные возможности, всегда старались поощрять учителей. Вот они и говорили то, что родители якобы хотели слышать, - анализирует Лариса.

По мнению матери, если бы девочка в 11 классе сдала «пробники», глубина ее знаний открылась родителям гораздо раньше. Возможно, они смогли бы как-то исправить положение вещей.

Сегодня дочь Олега и Ларисы - студентка харьковского вуза. Родители считают, что «потерянный» год пошел на пользу всей семье. Тем не менее, Лариса предлагает мамам и папам сегодняшних одиннадцатиклассников учиться на их ошибке.

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