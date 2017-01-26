На пробное тестирование записались 177 славянских школьников

В Украине 10 января стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. За две недели желание проверить свои способности изъявили 177 выпускников славянских школ, или 28% от общего количества одиннадцатиклассников.

Таковы данные по состоянию на 23 января, сообщила методист Учебно-методического центра отдела образования Ирина Мухина. С учетом того, что регистрация продлится до 31 января, участников тестирования может прибавиться — как правило, их количество составляет 30-32% от общего числа выпускников. С другой стороны, не факт, что все зарегистрировавшиеся примут участие в пробном оценивании — возможно, кто-то передумает, отказавшись вносить оплату.

Обязательным условием для создания в городе пункта тестирования является наличие не менее сорока желающих сдать пробное ВНО. Таким образом, вопрос организации пункта в Славянске можно считать решенным, объясняет Ирина Мухина.

Планируется, что пункт будет функционировать на базе школы №8. С учетом того, что в ходе тестирования в аудитории должны находиться не более 15 человек, а школа может предоставить 17 аудиторий, на сегодняшний день необходимости в организации второго пункта тестирования нет.

Поскольку украинский язык будет обязательным в программе основного ВНО, подавляющее большинство участников пробного тестирования — 152, или 88% - выбрали именно этот предмет. Тестирование по нему пройдет 1 апреля. По остальным предметам участники распределились следующим образом. На историю Украины записались 33 человека (19%), на математику - 25 (14%), английский язык — 23 (13%), биологию — 20 (11%), химию — 8 (5%), физику — 4 (2%), географию — двое (1%). Тестирование по этим предметам состоится 8 апреля.

Для сравнения: в минувшем году на пробное тестирование из 642 выпускников заявки подал 251 человек, или 39%. Как и в нынешнем году, наиболее популярным предметом оказался украинский язык — его выбрали 206 выпускников, или 82% от зарегистрировавшихся. Второй по популярности стала математика (56 человек, или 22%), третьей — история Украины, ее выбрали 53 выпускника, или 21%. Между тем, если в минувшем году на русский язык записались три человека, то в нынешнем году желающих сдать тестирование по этому предмету пока не нашлось.

Хотя пробное тестирование никоим образом не влияет на результаты основного, роль его переоценить сложно, говорит методист УМЦ. Оно дает возможность школьникам ощутить атмосферу «настоящего» ВНО и проверить, насколько они к нему готовы.

В этом году основное независимое оценивание будет проходить по трем предметам. Первым - обязательным - будет украинский язык и литература. Вторым можно выбрать математику либо историю Украины, третьим — любой другой предмет. Результаты тестирования будут засчитаны в качестве итоговой государственной аттестации.

наша справка

В этом году плата за пробное ВНО составляет 129 гривен. По сравнению с минувшим годом, сумма увеличилась незначительно — на 18 гривен.

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