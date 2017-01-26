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Фотофакт

Дороги или автодром

От Славянска до польской границы на «Поезде дружбы»

Светлана Вьюниченко
26 января 2017 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • «Поезд дружбы» находился в пути с 11 по 16 января.
  • Во Львове от вокзала до политехнического университета славянцы шли, распевая колядки.
  • Среди ребят, составивших рекорд Украины, находились и 36 славянских школьников.

Путешествие через всю Украину в «Поезде дружбы» стало увлекательным продолжением зимних каникул для славянских школьников. В благотворительной поездке, организованной в рамках акции «Восток и Запад вместе», приняли участие 36 учеников средних и старших классов.

Как рассказал руководитель славянской группы, учитель ООШ №15 Святослав Сторожев, всего в акции были задействованы 540 детей из Луганской и Донецкой областей, включая «серую» зону. Поезд, состоящий из 11 вагонов, вышел из Лисичанска 11 января, его конечной станцией стал город Хырив Львовской области, расположенный на границе с Польшей. 

«Славянск - это Украина»

Славянских ребятишек (это были дети 12-16 лет из так называемых социально незащищенных категорий: многодетные семьи, переселенцы, родители - участники АТО) сопровождали трое педагогов. Свой вагон славянцы разделили с ребятами из Бахмута. 

Все вагоны «Поезда дружбы» были украшены в рождественско-патриотичном стиле. Славянцы наклеили на окна бумажных желто-синих бабочек, ангелочков и надпись «Слов'янськ - це Україна». Внутри радовали глаз гирлянды, фонарики и национальные флажки. 

- Мы разучили колядки и щедривки, смастерили Вифлеемскую звезду, подготовили театрализованное представление, - рассказывает сопровождающая поездки, учитель ООШ №13 Светлана Бугаева. - В дороге много репетировали, пели песни, она пролетела незаметно. 

Стоит отметить, говорит педагог, что славянский вагон в плане дизайна был самым лучшим - его на каждой станции фотографировали местные СМИ, у ребят часто брали интервью. 

Столица встречает гостей

Первой остановкой «Поезда дружбы» стал Киев. Здесь ребят разбили на группы - по городам и вагонам. Каждую группу встречали экскурсоводы, соцработники и волонтеры. По словам Святослава Сторожева, у каждой группы была своя программа, поскольку обеспечить одновременную экскурсию для такого количества детворы было проблематично. 

Славянцы посетили самый большой в стране музей исторического оружия - «Київська фортеця», на стадионе «Олимпийский» побывали в музее братьев Кличко, для них провели обзорную экскурсиюпо столице. Вечером, собравшись всем огромным коллективом, ребята посетили представление в цирке «Кобзов». Программа захватила детвору. На сцене выступали слоны, верблюды, тигры, зебры. От акробатических номеров и воздушных гимнастов захватывало дух. 

- Группа сидела на втором ряду. Нас встречали, как самых дорогих гостей.  Артисты относились к бесплатному представлению не как к сверхурочной работе. Было видно, что они полностью выкладываются для детей, переживших войну, - рассказывает сопровождающая славянской группы. учитель ООШ №13 Инна Бадражан. 

По словам взрослых, трепетное отношение к детям из Донбасса проявлялось на всем пути следования. Проводники «славянско-бахмутского» вагона не сдерживали слез, когда ребятишки распевали колядки и умилялись национальному убранству состава. 

Древний Львов

После очередного ночного переезда «Поезд дружбы» прибыл во Львов. С вокзала славянская детвора шла большой колонной, с Вифлеемской звездой впереди. На всем пути до Политехнического университета пели колядки. Прохожие улыбались и подпевали. Когда узнавали, откуда прибыли юные колядники, начинали аплодировать. 

Во Львове ребята побывали в «Копальні кави», аптеке-музее, увидели исторический центр древнего города, посетили музей религии. 

- Нам попался отличный экскурсовод, она смогла увлечь детей информацией. Ребята внимательно слушали, охотно отвечали на вопросы. Когда выходили, в холле взяли свою звезду. Увидев, что мы с «реквизитом», сотрудники предложили поколядовать. Собрался весь коллектив, они слушали нас, плакали, просили приезжать еще и говорили, что всегда молятся за Донбасс, - рассказывает Светлана Бугаева.  

Совместным мероприятием для всех участников поездки стал концерт во Львовской филармонии. Ребята с удовольствием слушали украинские народные и обрядовые песни, подпевали, и, по мнению взрослых, увлеклись темой и вписали в национальный колорит.

Даешь рекорд

Утром следующего дня «Поезд дружбы» прибыл в приграничный Хырив - маленький городок, расположенный в 15 км от Польши. Западная граница встретила детвору с востока страны снежными заносами. Но настроения это не испортило, зато привело к национальному рекорду. Взявшись за руки, протоптав дорожки в снегу, дети Хырива и Донбасса составили самый большой герб Украины. Это достижение зафиксировали представители «Книги рекордов Украины».

- Хырив оставил ощущение заграницы. Маленькие нарядные домики, узенькие улочки. Местные жители признаются, что работы в городе практически нет, поэтому многие ездят на заработки в Польшу, - рассказывают участники поездки. - Сейчас здесь строят большую здравницу, местные власти надеются, что она даст дополнительные рабочие места и привлечет туристов. Как видим, проблемы у Славянска и Хырива схожие. 

Детвору в Хыриве встречали фестивалем колядок-щедривок и полевой кухней. Местные школьники просили передать всем жителям Донбасса, что их на Западной Украине любят и ждут в гости. 

Сюрприз от организаторов

Сюрпризом для участников «Поезда» стало приятное дополнение к программе. В качестве не заявленного в программе бонуса от польской границы состав отправился не на восток страны, а в Трускавец. Здесь детей ждали дельфинарий и большой спортивный спа-комплекс с бассейнами. 

Домой возвращались переполненными впечатлениями. Обратный путь до Донбасса поезд прошел без остановок. В Славянск ребята вернулись 16 января.

- В поездке никто не заболел, дети не ссорились, а вот друзей находили. к концу путешествия вагон выглядел обжитым и по-домашнему уютным. Но главное, что ребята прочувствовали и осознали: Украина - большая прекрасная страна, в каждом уголке которой их любят и ждут, - говорит Святослав Сторожев. 

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Путешествие через всю Украину в «Поезде дружбы» стало увлекательным продолжением зимних каникул для славянских школьников. В благотворительной поездке, организованной в рамках акции «Восток и Запад вместе», приняли участие 36 учеников средних и старших классов.

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