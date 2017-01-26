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Фотофакт

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Славянскому музею подарили скифский меч

Павел Коротенко
26 января 2017 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Судя по нынешнему состоянию артефакта, последние 2,5 тысячи лет он хранился в химически не агрессивной среде. По утверждению местных археологов, большинство металлических изделий того периода просто рассыпаются в руках.

Славянскому краеведческому музею подарили уникальный скифский меч. Передача раритета состоялась 17 января, в рамках открытия  археологической выставки «Материальная и духовная культура городища Царино». 

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Традиция ежегодно экспонировать находки, сделанные местными краеведами, существует в музее Славянска уже давно. В этом году, благодаря сотрудничеству со Святогорским историко-археологическим заповедником, выставка получилась богатой находками. Всего на ней представлены более тысячи экспонатов - в основном, украшений и культовых предметов, найденных на территории Славянщины за последние 40 лет. 

Основная часть представленных артефактов, по словам сотрудников музея, обнаружена вблизи села Маяки, где в средние века располагался архитектурный комплекс, ныне занесенный в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. К новшествам экспозиции следует отнести стенд с находками, отображающими период Киевской Руси, - ранее этот временной отрезок в выставках не представляли. Как рассказал старший научный сотрудник музея Анатолий Шамрай, сбор экспонатов для этого стенда продолжался около 8 лет.

Настоящий раритет

Но «изюминкой» церемонии открытия выставки стала, безусловно, передача музею уникального предмета – скифского меча, обнаруженного на территории Славянского района. Эту находку учреждению безвозмездно отдал местный краевед-любитель, пожелавший сохранить инкогнито. 

По мнению музейных работников, подаренный предмет смело можно считать раритетным, поскольку скифское оружие археологи находят редко, тем более, так хорошо сохранившееся. Проведенное первичное обследование позволило предположить, что меч был изготовлен примерно в V веке до н.э. Судя по длине клинка, превышающей 70 см, оружие принадлежало не рядовому воину, а знатному скифу. К более квалифицированному изучению артефакта планируется привлечь профильных специалистов-скифологов, которые попробуют установить точную датировку изделия, состав его сплава и другие подробности. Эта научная работа будет проводиться в Харькове, куда находку оправят для реставрации и подготовки к дальнейшему экспонированию. После этого раритет вернется в Славянск и займет свое место на стендах краеведческого музея.

Ремонт продолжается 

Обращаем внимание славянцев, что на базе учреждения продолжает реализовываться культурно-просветительский проект «Музей открыт на ремонт». Часть закупленного в его рамках оборудования, кстати, использовалась при организации описанной выше выставки. Последним мероприятием, организованным в формате данного проекта, стал «День музейного селфи», проходивший 18 января.

Напомним, что сейчас в помещении Славянского краеведческого музея продолжает работать выставка, подготовленная киевскими художниками по мотивам изучения ими эволюции керамического производства в Славянске.

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Славянскому краеведческому музею подарили уникальный скифский меч. Передача раритета состоялась 17 января, в рамках открытия  археологической выставки «Материальная и духовная культура городища Царино». 

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