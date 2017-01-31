Факельное шествие в Славянске: суд, взрыв, митинг

Во время факельного шествия в Славянске, 29 января, сработало взрывное устройство. Взрыв прогремел, когда колонна демонстрантов проходила мимо городской клинической больницы. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются правоохранители.

Обострение конфликта

Проведению в Славянске факельного шествия памяти героев Крут предшествовала цепь событий. Первым звеном в ней стало шествие с факелами 22 января, в День соборности Украины.

Тогда, напомним, колонна частично состояла из приезжих, и звучали достаточно провокационные «кричалки», в том числе персонализированные. Через два дня мэр Славянска Вадим Лях провел пресс-конференцию, на которой заявил, что считает подобное поведение демонстрантов недопустимым, а факелы - опасными для городской инфраструктуры и населения. По этим причинам городской голова принял решение - рекомендовать горсовету запретить в черте города акции с применением открытого огня.

Ситуация осложнялась тем, что ближайшее факельное шествие было заявлено уже через несколько дней, 29 января. В качестве оперативной меры городское руководство направило в Донецкий административный суд иск в отношении организатора акции - городской организации ВО «Свобода». Основная претензия заключалась в «пожароопасности» анонсированного мероприятия. Заседание суда состоялось в субботу, 28 января. Основываясь на конституционном праве граждан Украины проводить мирные собрания, судья в удовлетворении иска отказал.

Накануне акции активисты провели общий сбор, на котором детально обсудили формат шествия, содержание слоганов и технические аспекты мероприятия - вплоть до схемы утилизации отгоревших факелов.

Пожароопасные

29 января, в 17:00, на центральную площадь пришли до полутора сотен славянцев и проживающих в городе переселенцев. Взяв в руки факелы и флаги, участники шествия отправились по намеченному маршруту: от Соборной площади к памятнику Шевченко. Скандируя речевки, упор делали на героях Крут, от выпадов в адрес местной власти в этот раз отказались.

Опасный инцидент произошел, когда колонна поравнялась с городской клинической больницей. В этот момент под стеной поликлиники, примерно в 60-ти метрах от дороги, раздался громкий взрыв и звон бьющегося стекла. На несколько секунд колонна замерла, но тут же организаторы призвали активистов продолжить движение.

На митинге возле памятника участники шествия почтили память павших защитников независимой Украины и вновь подняли тему о размещении в центре города мемориальной доски с именами воинов АТО, погибших в боях за Славянск. На произошедший в пути внештатный эпизод собравшиеся отреагировали заявлением о том, что запугать их не получится.

P.S.: В результате взрыва были выбиты стекла в окнах поликлиники и расположенной рядом аптеке. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Данный факт квалифицируется правоохранителями по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).