В Славянске побывал замминистра молодежи и спорта

|31 января 2017
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Несколько дней назад в платформе инициатив «Теплица» состоялась неформальная встреча заместителя министра молодежи и спорта Александра Яремы с местными волонтерами и работниками исполкома. Речь шла о создании в Украине сети молодежных центров.
Как оказалось, о «Теплице» Александр Ярема уже наслышан и даже следит за ее работой в соцсетях. Более того, в разговоре с кураторами платформы замминистра признал, что «Теплица» и подобные ей объединения стали примером для инициативных групп по всей Украине.
Выслушав рассказ о деятельности «Теплицы», Александр Ярема сообщил, что сегодня министерство молодежи и спорта разрабатывает комплексную программу по созданию в регионах сети молодежных центров. В настоящее время идет разработка методических рекомендаций и законодательной базы, которая позволит более полно привлекать к задуманному проекту средства местных бюджетов. По его мнению, в каждом городе должны появиться «свободные пространства», на базе которых молодежь займется саморазвитием и реализацией своих инициатив. В 2016-м в Украине открылось 5 таких центров, еще столько же, обещает чиновник, планируется открыть в этом году. Минимум один центр должен появиться в Донецкой области.
Более полно тему раскрыла начальник управления семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина. По ее словам, в ДонОВГА считают, что молодежные центры могут размещаться как в объектах коммунальной собственности, так и во вновь построенных легких сооружениях. В феврале текущего года, как прозвучало, Павел Жебривский подпишет распоряжение о выделении для этих целей субвенции. Допускается, что к финансированию проекта могут привлекаться негосударственные организации. Но самая ответственная роль в задуманном мероприятии отводится органам местного самоуправления, задача которых - отыскать место, где разместится будущий молодежный центр. Но именно здесь, как показывает практика, могут возникнуть сложности.
В прошлом номере «ТВ плюс» мы рассказывали о проблемах, с которыми столкнулась платформа инициатив «Теплица» в поисках помещения для своей работы. Попытки решить их с помощью горисполкома результата не принесли, обсуждение темы переросло в «говорильню». Что касается площадок для строительства «легких» молодежных центров, то, по словам заммэра Славянска Юрия Подлесного, ими город тоже не располагает.
Следует отметить, что такую политику местной власти Александр Ярема назвал для себя «непонятной». Вместе с тем, он выразил надежду, что у инициаторов «молодежной» программы отыщется немало последователей в различных эшелонах власти, и это поможет найти противоядие от чиновничьей инертности.
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• В Славянске побывал замминистра молодежи и спорта
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29 января 2017
• Достижения Костюк, Федерера и младшей-Уильямс на кортах Мельбурна
• Юношеская сборная ООШ №4 стала победителем соревнований по волейболу
27 января 2017
• Кто будет платить «за дождь»
• Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году
• Инвестиционный проект «Жилье для переселенцев» снова под угрозой срыва
26 января 2017
• Реконструкция Шелковичного парка затягивается, но не отменяется
• Платформа инициатив «Теплица» ищет помещение для долгосрочной аренды
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Несколько дней назад в платформе инициатив «Теплица» состоялась неформальная встреча заместителя министра молодежи и спорта Александра Яремы с местными волонтерами и работниками исполкома. Речь шла о создании в Украине сети молодежных центров.