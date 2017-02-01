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Фотофакт

Не только когда, но и как

В центре Славянска открылся временный пункт обогрева

Антон Скворцов
1 февраля 2017 Просмотров: 119 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Пункт обогрева будет работать, пока на улице стоят морозы. Фото - Антон Скворцов.
  • Внутри палатки топится печка-буржуйка и работают электрообогреватели. Фото - Антон Скворцов.

С наступлением устойчивых морозов в Славянске начал действовать пункт обогрева, развернутый местным подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при содействии городских властей. Вместительная брезентовая палатка привычно разместилась 
за зданием центрального универсама.

Внутри нее достаточно тепло — дежурные сотрудники ГСЧС топят печку-буржуйку, имеются также электрообогреватели. Любой прохожий, которого прихватило морозом, может зайти в палатку, отогреться, выпить горячего чая и отправиться дальше. Пункт обогрева работает круглосуточно. 

Главный инспектор Славянского районного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Тимченко рассказал, что с 26 по 31 января в палатке побывали 46 человек. Среди них люди различных социальных слоев — как незащищенные, так и вполне благополучные. В основном, все старшего возраста. При этом он обратил внимание на то, что данный пункт обогрева является временным, то есть возможность поселения там людей, которым негде жить, в сущности, не предусмотрена. Искать пристанище данной категории горожан следует в доме ночного пребывания, который находится в переулке Лермонтова, 30.   

К сожалению, не все, для кого пункт обогрева мог бы стать спасением, туда попадают: в городе уже зафиксирован один факт переохлаждения. Сергей Тимченко рассказал, что в ночь на 31 января 52-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, получил сильное переохлаждение и был доставлен скорой помощью с улицы Лозановича, 3, в горбольницу №1. Спасатели надеются, что благодаря палатке, в будущем подобных случаев удастся избежать.

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Комментарии к статье «В центре Славянска открылся временный пункт обогрева»

С наступлением устойчивых морозов в Славянске начал действовать пункт обогрева, развернутый местным подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при содействии городских властей. Вместительная брезентовая палатка привычно разместилась 
за зданием центрального универсама.

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