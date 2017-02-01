Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев

|1 февраля 2017
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В апреле минувшего года городской голова Вадим Лях впервые заявил о том, что в связи со значительным количеством вынужденных переселенцев для их приема управлению соцзащиты имеет смысл выделить отдельное помещение. И назвал адрес – улица Торская (Коммунаров), 4, первый этаж – там, где когда-то находился районный суд.
В здании было необходимо сделать ремонт - капитальный, поскольку там даже отсутствовал пол, обвалившийся еще в 2012 году. На подготовку помещения мэр отвел от двух до трех месяцев. Затем сроки сдвинулись к концу декабря. Уже минул январь, но новый отдел до сих пор не открылся.
Почему это произошло, мы поинтересовались у нового заместителя мэра по социальным вопросам Виктора Воропаева. Он рассказал, что городские власти намерены отдать управлению соцзащиты весь первый этаж здания. Пока что речь идет только о правом крыле, на ремонт которого был изготовлен проект и где на сегодняшний день работы находятся в стадии завершения.
Однако ремонт - это только полдела, объясняет он: чтобы сотрудники могли работать, помещение необходимо оборудовать мебелью, компьютерами и оргтехникой. Все это еще предстоит приобрести, для чего на предстоящую сессию будет вынесен проект решения о выделении из городского бюджета необходимой суммы. При благоприятном стечении обстоятельств все подготовительные работы планируется закончить в течение месяца.
Кроме того, в перспективе учреждению потребуется пандус для инвалидов-колясочников. Не помешала бы и парковка, чтобы приезжие не загромождали машинами проезжую часть. Все это требует отдельного архитектурно-строительного решения.
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1 февраля 2017
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• Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока
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• Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду
• «Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая
31 января 2017
• Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата
• «Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе
• История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями
• Юлия Джима завоевала полный комплект наград
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В апреле минувшего года городской голова Вадим Лях впервые заявил о том, что в связи со значительным количеством вынужденных переселенцев для их приема управлению соцзащиты имеет смысл выделить отдельное помещение. И назвал адрес – улица Торская (Коммунаров), 4, первый этаж – там, где когда-то находился районный суд.