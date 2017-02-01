Выбор унитаза по важным критериям

|1 февраля 2017
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Если вы желаете заменить старую сантехнику или обустроить санузел качественным унитазом, то вам важно учесть то, что внешние характеристики такой сантехники являются второстепенными, они лишь могут обеспечить красивый дизайн изделия.
Таким образом при выборе унитаза в первую очередь стоит учитывать такие моменты, как:
Выбор материала унитаза имеет первостепенное значение, так как от него зависит срок эксплуатации изделия и его качество. Если сантехника будет изготовлена из плохого сырья, то она быстро потеряет свой цвет, на ней легко будут образовываться сколы и микротрещины. Кроме того, если материал будет иметь пористую структуру, изделие будет тяжело поддаваться чистке и задерживать запахи. Современные производители предлагают унитазы из таких материалов: фарфор, чугун, сталь, фаянс, пластик, декоративный или натуральный камень. Самые популярные изделия из сантехфарфора, это вызвано тем, что у них высокие гарантии по срокам эксплуатации – около 20 лет и более, материал имеет мелкопористую поверхность, которая достигается за счет добавления полевого шпата и кварца, после чего унитаз покрывают специальной эмалью. Большой ассортимент различных унитазов представлен по этой ссылке: http://real-house.com.ua/toilet-bowls.
По способу крепления унитазы различают напольные и подвесные, первый вид это привычная всем классика, они бывают еще углового типа, такая сантехника проста в установке, а также имеет доступную стоимость. Подвесные изделия сейчас набирают большей популярности, благодаря тому, что существенно экономят место и являются более гигиеничными.
Следующий признак, по которому стоит выбирать такую сантехнику – форма чаши, они бывают: воронкообразные, козырьковые, тарельчатые. Наиболее практичным и гигиеничным вариантом являются воронкообразные изделия, так как такой вариант чаши позволяет смывать все начисто и не создает брызг. Чаша козырькового типа также не позволяет разбрызгиваться воде, но она требует дополнительного пользования ершиком. Тарельчатый вариант является менее гигиеничным, поэтому его можно считать давно забытой классикой.
Канализационный выпуск унитаза имеет значения для монтажа изделия, поэтому очень важно заранее знать какой тип выпуска подойдет для вашего санузла. Существует три вида: косой, горизонтальный, вертикальный. Прежде как отправится в магазин за покупкой, посмотрите на подсоединение канализационной трубы. Если она на полу, то вам подойдут все три вида, а вот если в стене, то выбирайте горизонтальный (является универсальным). Таким образом, если подобрать правильный вид выпуска у вас не возникнет сложностей и дополнительных растрат при монтаже сантехники.
Способ смыва - важный аспект выбора унитаза, так как хороший смыв должен удалять с чаши унитаза все. В современных моделях все чаще встречается круговой смыв, нежели прямой, это вызвано тем, что прямой тип во время спуска воды создает нежелательные брызги и не удаляет все полностью из чаши.
В этой статье перечислены некоторые из важных моментов, которые помогут вам выбрать качественный унитаз, если вы все же сомневаетесь в выборе, обязательно посоветуйтесь со специалистами магазина, где вы будете делать покупку или сантехником, который будет производить установку изделия.
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• Школьница повесилась возле могилы матери
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Комментарии к статье «Выбор унитаза по важным критериям»
Если вы желаете заменить старую сантехнику или обустроить санузел качественным унитазом, то вам важно учесть то, что внешние характеристики такой сантехники являются второстепенными, они лишь могут обеспечить красивый дизайн изделия.