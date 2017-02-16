 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Технологии XXI века

Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
16 февраля 2017 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В ДГПУ 9 февраля состоялся круглый стол. Его участники обсудили возможности объединения усилий власти, общественных и международных организаций для создания эффективной системы психосоциальной поддержки и перенаправления людей, пострадавших от военных действий.

Круглый стол, проведенный по инициативе НАУКМА и при поддержке Мальтийской службы помощи и Немецкой гуманитарной помощи, собрал специалистов региона, которые активно работают в психологосоциальной сфере. На мероприятии также присутствовали представители Донецкой облгосадминистрации, горсоветов Славянска и Лимана; МЧС. На встречу приехали киевские психологи Сергей Богданов и Ирина Шведюк, сотрудница американского университета Джонса Хопкинса Намрита Сингх.
Обсуждение за круглым столом было живым и эмоциональным. Присутствующие в режиме онлайн заполнили таблицу по конкретным ресурсам, имеющимся у каждой организации. В итоге одним из результатов работы стало заключение договора между специалистами о распределении усилий по оказанию психосоциальной поддержки. 
Большим подспорьем для социальных психологов стал опросник, разработанный  университетом Джонса Хопкинса. Он позволяет выявить категории людей, которые нуждаются в специализированной психологической помощи.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 февраля 2017

Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд

Славянскому музею подарили архивные документы

Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия

В Славянске вспомнили Афганскую войну

Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО

Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи

Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки

Славянские переселенцы напомнили мэру о себе

Левый марш

15 февраля 2017

Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году

В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки

Где планируют ремонтировать дороги и тротуары

Как утилизируют наркотики

На блокпосту возле Славянска изъяли карабин

Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора

Откуда взялся провал на Торской

Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции

Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго

Кубок Донецкой области по самбо

14 февраля 2017

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Приглашаем на концерт

В частном доме взорвался баллон с газом

В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений

В школе №9 карантин

Первая школа осталась без воды

Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»

Технологии XXI века

13 февраля 2017

Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы

Кадар и Пантич – новички «Динамо»

«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

9 февраля 2017

Вместо писем в редакцию - петиции на сайте

Также в разделе

Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд

— 16 февраля 2017 —

В Краматорске 14 февраля состоялось заседание Донецкого областного апелляционного административного суда. Своим решением суд обязал славянский исполнительный комитет утвердить персональный состав городского общественного совета.

Читать далее ⇒

Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки

— 16 февраля 2017 —

Волна милосердия, всколыхнувшая славянцев во время активизации военных действий в Авдеевке, в очередной раз продемонстрировала лучшие качества жителей города. Но в то же время она послужила напоминанием о том, 
что в мирном сегодня Славянске тоже есть те, кто нуждается в помощи земляков.

Читать далее ⇒

Славянские переселенцы напомнили мэру о себе

— 16 февраля 2017 —

В день святого Валентина к городскому голове Славянска Вадиму Ляху пришли представители общественной организации «Защита прав и свобод временно перемещенных лиц «Право на жизнь». Большая часть делегации состояла из детей, которые приготовили мэру тематический сувенир.

Читать далее ⇒

Приглашаем на концерт

— 14 февраля 2017 —

В пятницу, 17 февраля, в Центре культуры и окружающей среды состоится благотворительный концерт народной артистки Украины Нины Матвиенко. Начало в 18:00. Информация по тел. (050) 941-63-46, (050) 565-94-64.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи»

В ДГПУ 9 февраля состоялся круглый стол. Его участники обсудили возможности объединения усилий власти, общественных и международных организаций для создания эффективной системы психосоциальной поддержки и перенаправления людей, пострадавших от военных действий.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянскому музею подарили архивные документы

Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия

Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Как утилизируют наркотики

На блокпосту возле Славянска изъяли карабин

В частном доме взорвался баллон с газом

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Кто и как получит стипендию в новом году

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Левый марш

Селенский забор

Прямое надувательство

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции

Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго

Кубок Донецкой области по самбо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 февраля 2017

Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд

Славянскому музею подарили архивные документы

Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия

В Славянске вспомнили Афганскую войну

Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО

Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи

Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки

Славянские переселенцы напомнили мэру о себе

Левый марш

15 февраля 2017

Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году

В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки

Где планируют ремонтировать дороги и тротуары

Как утилизируют наркотики

На блокпосту возле Славянска изъяли карабин

Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора

Откуда взялся провал на Торской

Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции

Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго

Кубок Донецкой области по самбо

14 февраля 2017

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Приглашаем на концерт

В частном доме взорвался баллон с газом

В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений

В школе №9 карантин

Первая школа осталась без воды

Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»

Технологии XXI века

13 февраля 2017

Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы

Кадар и Пантич – новички «Динамо»

«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

9 февраля 2017

Вместо писем в редакцию - петиции на сайте

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top