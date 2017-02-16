|16 февраля 2017
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В ДГПУ 9 февраля состоялся круглый стол. Его участники обсудили возможности объединения усилий власти, общественных и международных организаций для создания эффективной системы психосоциальной поддержки и перенаправления людей, пострадавших от военных действий.
Круглый стол, проведенный по инициативе НАУКМА и при поддержке Мальтийской службы помощи и Немецкой гуманитарной помощи, собрал специалистов региона, которые активно работают в психологосоциальной сфере. На мероприятии также присутствовали представители Донецкой облгосадминистрации, горсоветов Славянска и Лимана; МЧС. На встречу приехали киевские психологи Сергей Богданов и Ирина Шведюк, сотрудница американского университета Джонса Хопкинса Намрита Сингх.
Обсуждение за круглым столом было живым и эмоциональным. Присутствующие в режиме онлайн заполнили таблицу по конкретным ресурсам, имеющимся у каждой организации. В итоге одним из результатов работы стало заключение договора между специалистами о распределении усилий по оказанию психосоциальной поддержки.
Большим подспорьем для социальных психологов стал опросник, разработанный университетом Джонса Хопкинса. Он позволяет выявить категории людей, которые нуждаются в специализированной психологической помощи.
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• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
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• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
• Кубок Донецкой области по самбо
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• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
13 февраля 2017
• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
• Кадар и Пантич – новички «Динамо»
• «Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу
9 февраля 2017
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В ДГПУ 9 февраля состоялся круглый стол. Его участники обсудили возможности объединения усилий власти, общественных и международных организаций для создания эффективной системы психосоциальной поддержки и перенаправления людей, пострадавших от военных действий.