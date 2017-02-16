Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи

Круглый стол, проведенный по инициативе НАУКМА и при поддержке Мальтийской службы помощи и Немецкой гуманитарной помощи, собрал специалистов региона, которые активно работают в психологосоциальной сфере. На мероприятии также присутствовали представители Донецкой облгосадминистрации, горсоветов Славянска и Лимана; МЧС. На встречу приехали киевские психологи Сергей Богданов и Ирина Шведюк, сотрудница американского университета Джонса Хопкинса Намрита Сингх.

Обсуждение за круглым столом было живым и эмоциональным. Присутствующие в режиме онлайн заполнили таблицу по конкретным ресурсам, имеющимся у каждой организации. В итоге одним из результатов работы стало заключение договора между специалистами о распределении усилий по оказанию психосоциальной поддержки.

Большим подспорьем для социальных психологов стал опросник, разработанный университетом Джонса Хопкинса. Он позволяет выявить категории людей, которые нуждаются в специализированной психологической помощи.