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Фотофакт

Технологии XXI века

Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд

Светлана Вьюниченко
16 февраля 2017 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Краматорске 14 февраля состоялось заседание Донецкого областного апелляционного административного суда. Своим решением суд обязал славянский исполнительный комитет утвердить персональный состав городского общественного совета.

Кроме того, суд высшей инстанции отменил решение Славянского горрайонного суда, которое вынес судья Кузнецов. Напомним, что в декабре 2016 года судья Кузнецов не удовлетворил иск активистов об обязательной регистрации общественного совета. 

По мнению председателя благотворительного фонда «Верховенство права - Украины» Андрея Федорченко (на фото), который выступал истцом в суде, в деле, начавшемся почти год назад, наконец поставлена точка. 

- Бацилла правового нигилизма, поразившая сотрудников славянского исполкома, наконец уничтожена мощным уколом антибиотика, - образно прокомментировал решение апелляционного суда Андрей Федорченко.   

Теперь, согласно законодательства, общественный совет должен быть утвержден в течение одного календарного месяца. 

По словам активиста, позиция исполкома была признана судом несоответствующей закону. 

- Вадима Ляха на заседании не было. Но судью явно поразил тот факт, что представители исполнительной власти Славянска, отвечая на вопросы, действительно считали, что имели право не утверждать персональный состав общественного совета. Такое незнание своих функций городскими управленцами дорого обходится громаде, - сказал Федорченко. 

Он также заявил, что общественники намерены поднять вопрос о соответствии занимаемой должности юристов исполкома. 

Напомним, что эпопея с общественным советом началась 6 апреля 2016 года когда был сформирован его новый состав. Однако регистрации контрольно-рекомендательного органа не произошло. Камнем преткновения стал отказ инициативной группы включать в общественный совет представителей комитетов микрорайонов. 

Настаивавший на этих кандидатурах мэр обратился за разъяснениями в Минюст. Оттуда 1 июля пришел ответ, в котором указывалось, что институт «квартальных» как структура исполкома в совете состоять не может. Поскольку министерский ответ имел статус «информационного письма», мэр Славянска его проигнорировал. Реакцией со стороны общественности стал судебный иск к городскому голове. 

11 августа горрайонный суд признал действия мэра противоправными и обязал его выполнить требования закона. Не смотря на то, что ранее городской голова Славянска заявлял, что согласится с любым судебным решением, он все же подал апелляцию. 20 сентября, рассмотрев заявление Вадима Ляха и изучив суть дела, Донецкий окружной апелляционный суд отклонил обращение, тем самым подтвердил правильность решения, принятого ранее судьями Славянска. В соответствии с законодательством 10 октября решение суда должно было быть выполнено. Этого, однако, не произошло. 

Устав ждать от мэра добровольного выполнения требований закона, общественники обратились в государственную исполнительную службу с ходатайством о применении к истцу принудительных мер. В итоге 2 ноября вопрос об утверждении персонального состава общественного совета все же вынесли на рассмотрение исполкома. Однако Вадим Лях по-прежнему был против его легитимизации. По его словам, поскольку в совет не вошли комитеты микрорайонов и ветеранская организация под руководством Леонида Васильчука, этот орган не вполне отображает интересы громады. 

В результате персональный состав общественного совета утвержден так и не был — не набралось необходимого количества голосов. Вадим Лях голосовал против, большинство членов исполкома воздержались. 6 декабря дело вновь продолжилось в суде. Однако, как сказано выше, Славянский суд оставил иск общественных организаций об обязательной регистрации совета без удовлетворения. Надеемся, решение административного апелляционного суда станет окончательным и бесповоротным.

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Комментарии к статье «Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд»

В Краматорске 14 февраля состоялось заседание Донецкого областного апелляционного административного суда. Своим решением суд обязал славянский исполнительный комитет утвердить персональный состав городского общественного совета.

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